أعلن حزب الله الخميس أنه استهدف بأسلحة صاروخية مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان، فيما واصلت إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان مستخدمة في بعضها قذائف فسفورية.

وقال الحزب في بيان إن عناصره "استهدفوا موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وأضاف في بيان لاحق أن مقاتليه "استهدفوا موقع ‏جل العلام (قبالة بلدة اللبونة اللبنانية) بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف منذ ساعات الفجر الأولى عدة مناطق حدودية لبنانية بعضها بقذائف فسفور.

وتعرضت أطراف بلدات طيرحرفا وعلما الشعب، والضهيرة ومنطقة البطيشية منذ ساعات الفجر لـ"قصف مدفعي إسرائيلي مركز" حسب المصدر ذاته.

وذكرت الوكالة أن "الاعتداءات الإسرائيلية تتزامن مع عملية تمشيط للجيش، تطول محيط موقع الحدب بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، وإلقائه قذائف ضوئية فوق محيط الموقع والأحراج المتاخمة".

في السياق قالت هيئة البث العبرية الخميس إن الجيش الإسرائيلي يحقق في كيفية وصول ذخائر تخصّه إلى حزب الله بعد عثوره على قذيفتَين فسفوريتَين قرب بلدة المطلة الشمالية أطلقهما الحزب الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة: "يبدو أن قذيفتَي الهاون اللتَين انفجرتا الأسبوع الماضي قرب بلدة المطلة كانتا قذائف فسفورية تابعة للجيش الإسرائيلي، وسقطت في أيدي حزب الله".

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "خبراء متفجرات وصلوا إلى المكان للاطلاع على بقايا القذيفتَين".

وحسب الخبراء "تشير التقديرات إلى أنه من المحتمل أن تكون القذيفتان من الذخائر الحربية الإسرائيلية القديمة، وجرى إخراج هذا النوع من الذخائر من الخدمة".

وقالت: "رأى مجلس محلي المطلّة أن هذه القذائف تحتوي على مادة فسفورية بهدف زيادة الأضرار بالمدنيين"، مضيفة: "إذا كان هذا صحيحاً، فهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله سلاحاً يحتوي على الفسفور".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الحدود مع لبنان توتراً وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بينهم مدنيون.

ولليوم 111 توالياً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.