سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين والعلاقات الثنائية وقضايا دولية.
الرئيس أردوغان يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين
الرئيس أردوغان يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين / صورة: AA
25 يناير 2024

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مساء الخميس، مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين والعلاقات الثنائية وقضايا دولية.

وخلال الاتصال، رحب الرئيس التركي بدعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

كما أكد أردوغان خلال الاتصال أن "تركيا ستبذل قصارى جهدها لضمان إنهاء الدعوى العادلة (الإبادة الجماعية) وفقاً لحقوق الإنسان، ولنيل إسرائيل العقوبة التي تستحقها".

وتواجه إسرائيل حالياً قضية "إبادة جماعية" رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب أفعالها في غزة، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية، ومع ذلك تنفي تل أبيب تلك الاتهامات بزعم أنها تحاول فقط حماية شعبها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us