بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مساء الخميس، مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين والعلاقات الثنائية وقضايا دولية.

وخلال الاتصال، رحب الرئيس التركي بدعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

كما أكد أردوغان خلال الاتصال أن "تركيا ستبذل قصارى جهدها لضمان إنهاء الدعوى العادلة (الإبادة الجماعية) وفقاً لحقوق الإنسان، ولنيل إسرائيل العقوبة التي تستحقها".

وتواجه إسرائيل حالياً قضية "إبادة جماعية" رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب أفعالها في غزة، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية، ومع ذلك تنفي تل أبيب تلك الاتهامات بزعم أنها تحاول فقط حماية شعبها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.