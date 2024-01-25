لاقى افتتاح مطعم "7 أكتوبر" في مدينة الكرك جنوب الأردن انتقادات من زعيم المعارضة الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية الخميس.

وفي ذلك اليوم من العام الماضي، شنت حركة حماس هجوما على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة محاذية لقطاع غزة، وأعلن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على القطاع لا تزال مستمرة.

وقال لابيد في تغريدة: "يجب وقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر/تشرين الأول، إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل يولدان الإرهاب والتطرف، اللذين أديا إلى المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر/تشرين الأول"، حسب تعبيراته.

وأضاف: "نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه".

وقال موقع واينت الإسرائيلي "أُطلق على مطعم أردني جديد الاسم العدواني: 7 أكتوبر".

وأشار إلى أن "العلاقات الإسرائيلية-الأردنية توترت بشكل متزايد بعد اندلاع الحرب، وجرى تعليق الاجتماعات الثنائية".

فيما قالت القناة 12 العبرية إنه "يجري في الأردن الاحتفال بالمجزرة، إذ أُطلق على أحد المطاعم اسم 7 أكتوبر.. تكريماً لحماس".

وأوضحت أن "أحد المطاعم في مدينة الكرك خضع للتجديد وعرض على زبائنه اقتراح اسم جديد، وفي النهاية اختير الاسم الذي يشيد بالهجوم القاتل الذي شنته حماس على إسرائيل".

وشهد الأردن احتجاجات واسعة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، ووجهت قيادة المملكة انتقادات حادة إلى إسرائيل، وسحبت سفير عمّان من تل أبيب ورفضت عودة السفير الإسرائيلي إلى المملكة.

ولليوم 111 توالياً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.