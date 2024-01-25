سياسة
3 دقيقة قراءة
البيان الختامي لـ"أستانة 21" يؤكد مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب
انتهت الخميس أعمال الجولة 21 من اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملف السوري بالعاصمة الكازاخستانية أستانة، مؤكدة ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية وأنشطتها داخل وخارج منطقة خفض التوتر بإدلب، ومحاربة الأجندات الانفصالية التي تهدد أمن دول الجوار.
البيان الختامي لـ"أستانة 21" يؤكد مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب
أستانة 21.. البيان الختامي يؤكد مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب/ صورة: AA    
25 يناير 2024

أكدت الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، مواصلة التعاون في مكافحة كل أشكال الإرهاب ومحاربة الأجندات الانفصالية التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار عبر الأراضي السورية..

وانتهت أعمال الجولة 21 من اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملف السوري في العاصمة الكازاخستانية أستانة، بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وأوضح البيان الختامي المشترك، أن الأطراف قيَموا آخر التطورات الدولية والإقليمية، وأكدوا أهمية دور مسار أستانة في الحل الدائم للأزمة السورية.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ كل الأنظمة المتعلقة بشمال سوريا بشكل كامل، وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بإدلب والحفاظ على التهدئة.

وأعرب عن القلق البالغ إزاء التنظيمات الإرهابية وأنشطتها التي تشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التوتر بإدلب، والاتفاق على بذل الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع الإنساني في المنطقة.

وأجمعت الأطراف على أن الأمن والاستقرار الدائمين في شمال شرقي سوريا لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ورفض إيجاد حقائق جديدة على الأرض بما في ذلك المحاولات غير المشروعة للحكم الذاتي باسم مكافحة الإرهاب.

العدوان على غزة

ونوّه البيان الختامي إلى أن تصاعد الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية أثر سلباً أيضاً في الوضع بسوريا، وشدد على أهمية منع تمدد النزاع المسلح إلى مناطق أخرى، والحيلولة دون انجرار دول أخرى في المنطقة إلى هذا الصراع.

وأعربت الدول الضامنة عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدة ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وطالب البيان بالوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بامتثال جميع الأطراف للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة التزام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

واتفق الحاضرون على عقد محادثات أستانة 22 في النصف الثاني من العام الجاري.

وكانت الجولة السابقة من اجتماعات "مسار أستانة" الخاصة بالشأن السوري عُقدت في يومي 20 و21 يونيو/حزيران 2023.

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us