أكدت الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، مواصلة التعاون في مكافحة كل أشكال الإرهاب ومحاربة الأجندات الانفصالية التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار عبر الأراضي السورية..

وانتهت أعمال الجولة 21 من اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملف السوري في العاصمة الكازاخستانية أستانة، بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وأوضح البيان الختامي المشترك، أن الأطراف قيَموا آخر التطورات الدولية والإقليمية، وأكدوا أهمية دور مسار أستانة في الحل الدائم للأزمة السورية.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ كل الأنظمة المتعلقة بشمال سوريا بشكل كامل، وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بإدلب والحفاظ على التهدئة.

وأعرب عن القلق البالغ إزاء التنظيمات الإرهابية وأنشطتها التي تشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التوتر بإدلب، والاتفاق على بذل الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع الإنساني في المنطقة.

وأجمعت الأطراف على أن الأمن والاستقرار الدائمين في شمال شرقي سوريا لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ورفض إيجاد حقائق جديدة على الأرض بما في ذلك المحاولات غير المشروعة للحكم الذاتي باسم مكافحة الإرهاب.

العدوان على غزة

ونوّه البيان الختامي إلى أن تصاعد الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية أثر سلباً أيضاً في الوضع بسوريا، وشدد على أهمية منع تمدد النزاع المسلح إلى مناطق أخرى، والحيلولة دون انجرار دول أخرى في المنطقة إلى هذا الصراع.

وأعربت الدول الضامنة عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدة ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وطالب البيان بالوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بامتثال جميع الأطراف للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة التزام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

واتفق الحاضرون على عقد محادثات أستانة 22 في النصف الثاني من العام الجاري.

وكانت الجولة السابقة من اجتماعات "مسار أستانة" الخاصة بالشأن السوري عُقدت في يومي 20 و21 يونيو/حزيران 2023.

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.​​​​​​​