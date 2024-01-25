انتهت أعمال الجولة الـ 21 من اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملف السوري في العاصمة الكازاخية أستانة، بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها الخميس، إن نائب وزير الخارجية أحمد يلدز ترأس الوفد التركي

وأشار بيان الخارجية التركية إلى أنه جرى خلال الاجتماعات مناقشة التطورات الميدانية وملف مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية والعملية السياسية وعودة السوريين الطوعية بالإضافة إلى قضية المساعدات الإنسانية.

كما قررت الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، مواصلة التعاون في مكافحة جميع أشكال الإرهاب ومحاربة الأجندات الانفصالية التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار عبر الأراضي السورية.

وجاء في البيان الختامي المشترك للأطراف المشاركة، أن الأطراف قيّموا آخر التطورات الدولية والإقليمية، وأكدوا أهمية دور مسار أستانة في الحل الدائم للأزمة السورية.

والثلاثاء، انطلقت في العاصمة الكازاخستانية الجولة 21 من اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملف السوري، بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.​​​​​​​