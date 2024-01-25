أعلنت الأمم المتحدة الخميس، نزوحاً واسعاً للمدنيين من مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان جنوبي السودان، جراء القتال المتواصل منذ 3 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقرير أن "الاشتباكات تجددت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة، في 23 يناير/كانون الثاني الجاري (الثلاثاء)".

وأوضح أن "الغارات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية واستهدفت مواقع قوات الدعم السريع جنوب مدينة بابنوسة، أدت إلى نزوح واسع النطاق للمدنيين في جميع أنحاء المدينة".

وأضاف المكتب الأممي أنه "لم تؤكّد بعد التقديرات بشأن عدد النازحين".

والأربعاء، قالت هيئة "محامي الطوارئ" السودانية في بيان، إن "قوات الدعم السريع هاجمت مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان وما جاورها من قرى، وجرت معارك بينها والجيش السوداني بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والقصف الجوي والمدفعي".

وأدى ذلك، وفق الهيئة، إلى "سقوط 23 قتيلاً من المدنيين، وأكثر من 30 مصاباً، ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين إلى مناطق أخرى أكثر أمناً".

وأدان البيان "مواصلة قوات الدعم السريع توسيع نطاق الحرب في المدن الآمنة وترويع المدنيين".

كانت اشتباكات اندلعت منذ الاثنين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة كبرى مدن ولاية غرب دارفور.

وتسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على المدينة الحيوية التي توجد فيها قيادة الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش السوداني.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حرباً خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.