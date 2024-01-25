أكد مجلس الأمن القومي التركي، أنه لا يمكن تعطيل سياسات الأمن القومي التركي التي يجري تنفيذها بكل عزم، عبر خطط مرسومة من خلال التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في البحر الأحمر، وتأكيد أهمية حل الوضع الراهن لما له من آثار سلبية في الاستقرار العالمي.

وتابع: "نذكر مرة أخرى أننا سنواصل استهداف جميع التنظيمات الإرهابية وامتداداتها التي تشكل خطراً على بلادنا بغض النظر عن الزمان والمكان".

وجرى تأكيد أن إصلاح النظام الدولي الذي لم يتمكن من منع الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، أمر ملح لضمان السلام العالمي.

وشدّد على استمرار نجاحات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية والإنجازات في العلوم والتكنولوجيات التي تُوجت بالخطوات المتخذة في الفضاء بكل حزم.

وأضاف البيان أن أنقرة ستواصل بدقة مقاربتها وممارساتها الرامية إلى القضاء على المخاطر القائمة في إطار نظام مونترو (بشأن المضايق).