سياسة
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خلال أسبوع.. كتائب القسام تعلن تدمير 68 آلية ومقتل 53 جندياً إسرائيلياً
أكدت كتائب القسام تدميرها 68 آلية كلياً أو جزئياً وقتل 53 جندياً إسرائيلياً من مسافة صفر وقنص 9 جنود خلال الأسبوع الماضي في غزة، موضحة أن مقاتليها أسقطوا طائرتي استطلاع من طراز سكاي لارك، واستولوا على 8 طائرات درون.
خلال أسبوع.. كتائب القسام تعلن تدمير 68 آلية ومقتل 53 جندياً إسرائيلياً
كتائب القسام تعلن تدمير 68 آلية وقتل 53 جندياً إسرائيلياً في أسبوع / صورة: AFP
25 يناير 2024

أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) الخميس تدمير 68 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً وقتل 53 جندياً من مسافة صفر في قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وأفاد متحدث القسام أبو عبيدة في بيانٍ بأن مقاتلي الكتائب تمكنوا "خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً".

وأوضح أن مقاتلي القسام أكدوا قتلهم "53 جندياً من النقطة صفر، وقنص 9 جنود، وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة"، دون تحديد المناطق.

وأكد استهداف "القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، ونسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو (الإسرائيلي)".

وأضاف أن مقاتلي القسام أسقطوا "طائرتي استطلاع من طراز سكاي لارك، واستولوا على 8 طائرات درون، منها طائرتان انتحاريتان".

وأشار أبو عبيدة إلى أن مقاتلي الكتائب "دكّوا التحشدات العسكرية (الإسرائيلية) بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان (إسرائيل)".

وفي وقت سابق الخميس، دوّت صافرات الإنذار، في عدة مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، للمرة الأولى منذ 4 أيام، تحذيراً من إطلاق صواريخ، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث العبرية.

ويأتي إعلان "القسام"، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، إصابة 38 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة جرحاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 2748 ضابطاً وجندياً، وفق معطيات الجيش عبر موقعه الإلكتروني.

وفي أحدث حصيلة للقتلى، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 556 بينهم 219 منذ بدء الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال إسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس 25 ألفاً و900 شهيد، و64 ألفاً و110 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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