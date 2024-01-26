انتقدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وألحَّتا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عاجلاً إلى سكان القطاع.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل إلى التزام القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وأعربت عن بالغ قلقها إزاء وضع السكان المدنيين في خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت بيربوك في بيان الخميس: "ينطبق القانون الإنساني الدولي أيضاً على الحرب ضد الإرهابيين، وعلى إسرائيل أن تلتزمه بنفس الطريقة التي تتبعها أي دولة أخرى في العالم"، وفق تعبيرها.

وشدّدَت بيربوك على أنه على إسرائيل أن تسمح عاجلاً لمزيد من المساعدات الإنسانية بدخول غزة، مضيفة أن "مئات آلاف الأشخاص لجؤوا إلى جنوب غزة، بخاصة إلى منشآت الأمم المتحدة، بناءً على تعليمات إسرائيل".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ الاثنين سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على مدينة خان يونس وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تَقدُّم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة.

في السياق نفسه دعت وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أدانت فيه الهجوم الذي استهدف مركزاً تابعاً للأمم المتحدة في خان يونس وأدى إلى استشهاد عديد من الأشخاص.

وشدّد البيان على ضرورة حماية مراكز الأمم المتحدة في غزة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين يشكّل عملهم أهمية حيوية للسكان المدنيين في المنطقة.

وأكّد أن فرنسا ستواصل دعم العاملين بمجال المساعدات الإنسانية، مضيفاً: "حماية السكان المدنيين ضرورة أخلاقية والتزام دولي".

من جهته، شدّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه قدْراً "لا يمكن تصوره" من المعاناة.

وقال كاميرون خلال زيارة في المنطقة يُجريها لبحث الوضع في غزة إن "المملكة المتحدة وقطر تعملان على إيصال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصَر".

وأورد أن "حجم المعاناة في غزة لا يمكن تصوُّره"، مشدداً على "ضرورة بذل مزيد من الجهود وبشكل أسرع لمساعدة الأشخاص المحاصرين في هذا الوضع اليائس"، وفق بيان وزارة الخارجية البريطانية.

ولفت كاميرون إلى أنه "على إسرائيل اتخاذ خطوات بالعمل مع الشركاء الآخرين بما في ذلك الأمم المتحدة ومصر، لزيادة تدفُّق المساعدات إلى غزة بكثرة، بما في ذلك السماح بهدنة إنسانية طويلة الأمد، وفتح مزيد من المعابر، واستعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء بالكامل".

ووصل كاميرون الخميس إلى الدوحة في إطار جولته غير محددة المدة، لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الزعماء الإقليميين لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة وإخراج المحتجَزين، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وزار كاميرون كلّاً من القدس ورام الله قبل وصوله إلى الدوحة، ومن المقرر أن تشمل جولته أيضاً تركيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفَت 26 ألفاً و83 شهيداً و64 ألفاً و487 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.