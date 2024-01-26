سياسة
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موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات في مجلس الأمن بشأن تحطم طائرة عسكرية روسية
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول تحطّم طائرة عسكريّة روسيّة قرب الحدود الأوكرانيّة كانت تُقِلّ 65 أسيراً أوكرانياً، وتتهم روسيا أوكرانيا بالوقوف وراء الحادثة، فيما تقول كييف إن الأمر "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي من جانب روسيا".
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات في مجلس الأمن بشأن تحطم طائرة عسكرية روسية
تحطّم طائرة عسكريّة روسيّة قرب الحدود الأوكرانيّة كانت تُقِلّ 65 أسيراً أوكرانياً / صورة: AFP
26 يناير 2024

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتّهامات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس بعد تحطّم طائرة عسكريّة روسيّة قرب الحدود الأوكرانيّة الأربعاء كانت تُقِلّ 65 أسيراً أوكرانياً و9 من أفراد طاقمها.

وفتحت روسيا الخميس تحقيقاً بشبهة "الإرهاب" غداة تَحطُّم الطائرة العسكريّة الروسيّة في مقاطعة بيلغورود الحدودية، بعدما اتَّهَمت كييف بأنها أسقطت الطائرة التي كانت تُقِلّ جنوداً أوكرانيين أسَرَتهم موسكو، وكان مُرتقباً مبادلتهم.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الخميس بناء على طلب قدمه الأربعاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته نيويورك، إذ تتهم موسكو أوكرانيا بإسقاط الطائرة العسكرية الروسية.

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الذي طلبت بلاده عقد الاجتماع الطارئ، إنّ "كلّ المعلومات في حوزتنا اليوم تُظهِر أنّنا نتعامل مع جريمة مدبَّرة ومدروسة".

وأكّد بوليانسكي أنّ السلطات الأوكرانيّة "تعرف جيداً الطريق الجوّي لنقل الجنود إلى منطقة التبادل".

واتهم بوليانسكي الأوكرانيّين بأنّهم "مستعدّون للتضحية بمواطنيهم من أجل المصالح الجيوسياسيّة الغربيّة"، مضيفاً: "بفضل بطولة الطيارين الذين حرفوا المسار عن المناطق السكنية في اللحظة الأخيرة، لم يتضرّر أحد على الأرض".

مقابل ذلك، ردّت كريستينا هايوفيشين نائبة السفيرة الأوكرانيّة، بأن "أوكرانيا لم تُبلَّغ بعدد المركبات والطرق ووسائل نقل الأسرى، وهذا وحده يمكن أن يمثّل عملاً متعمداً من روسيا لتعريض حياة السجناء وسلامتهم للخطر".

وشدّدَت على أنّ السجناء الروس "نُقِلوا إلى المكان المتّفَق عليه وكانوا ينتظرون مبادلتهم بأمان. وكان مفترَضاً أن يوفّر الروس المستوى نفسه من الأمن للجنود الأوكرانيين الأسرى".

وتابعت: "إذا تأكّدت التقارير التي تُفيد بوجود أسرى حرب أوكرانيّين على متن الطائرة، فسيكون ذلك انتهاكاً صارخاً آخَر للقانون الإنساني الدولي من جانب روسيا، مع أول حالة استخدام لدروع بشرية في الجوّ لتغطية نقل الصواريخ".

والخميس، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فتح تحقيق دولي بحادثة تحطم طائرة النقل العسكري الروسية، مشيراً إلى أنه تباحث بخصوص الحادثة مع وزير الدفاع الأوكراني روستم أومروف ورئيس هيئة الأركان فاليري زالوجني ومسؤولي الاستخبارات.

وقال زيلينسكي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "من الواضح أن الروس يتلاعبون بحياة الأسرى الأوكرانيين ومشاعر أقاربهم، يريدون الضغط على الرأي العامّ الأوكراني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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