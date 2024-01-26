أعرب وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي الخميس، عن قدرة قوات بلاده على إمساك الملف الأمني بالكامل، عقب انسحاب قوات التحالف الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير في بيان، أن "اللجنة العسكرية العليا العراقية-الأمريكية (HMC) ستستأنف في الأيام القليلة المقبلة حوارها مع دول التحالف الدولي بعد إصدار الأوامر الخاصة بهذا الشأن من القائد العامّ للقوات المسلحة".

وفي وقت سابق الخميس أعلنت بغداد الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لـ"مباشرة الخفض التدريجي لمستشاري التحالف الدولي على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش"، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وكشفت الوزارة في بيانها عن "إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

وستتولى لجنة (HMC) مهمة صياغة "جدول زمني محدد وواضح" يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، وفق بيان الخارجية.

وأضاف وزير الدفاع العراقي: "ستُحدَّد توقيتات انسحاب قوات التحالف وتُبنَى علاقات تعاون مشتركة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، تتوافق مع رؤية الحكومة العراقية".

وأردف: "قواتنا المسلحة على أتمّ الاستعداد لانسحاب قوات التحالف وإمساك الملفّ الأمني في البلاد بالكامل، بخاصة بعد الخبرة التي اكتسبتها في السنوات الماضية وتعاملها مع التهديدات الأمنية والقضاء عليها".

بدوره أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان الخميس أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العراقية-الأمريكية العليا المشكَّلة بين البلدين، ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة.

وذكر أوستن أن اللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزمه الطرفان خلال حوار التعاون الأمني ​​المشترك بين الولايات المتحدة والعراق الذي عُقد بواشنطن في 7-8 أغسطس/آب 2023.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة ماضية تجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد بقيادة واشنطن، بعد أيام من ضربات أمريكية عدّتها بغداد "عدائية ومساساً بالسيادة" على مواقع عراقية.