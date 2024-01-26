سياسة
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"الوضع كارثي".. الصحة العالمية تحذّر من الموت جوعاً بين سكان غزة
قال متحدث منظمة الصحة العالمية إن الناس في قطاع غزة يعيشون وضعاً صحيّاً وإنسانيّاً كارثيّاً، وإنهم معرضون للموت من الجوع وسوء التغذية والعطش أو من الرصاص والإصابات وانهيار المباني فوق رؤوسهم.
"الوضع كارثي".. الصحة العالمية تحذّر من الموت جوعاً بين سكان غزة
الأمم المتحدة تحذر من انتشار الجوع وسط سكان قطاع غزة / صورة: AA
26 يناير 2024

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم سوء الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصفة الوضع بـ"الكارثي" وأن الجوع والأمراض تفتك بالسكان في القطاع.

وقال متحدث "الصحة العالمية" كريستيان ليندماير إن الناس في غزة يعيشون "كارثة"، وأنهم معرَّضون للموت من الجوع وسوء التغذية والعطش، أو من الرصاص والإصابات وانهيار المباني فوق رؤوسهم.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية في غزة استهدفت 2.4 مليون شخص، وأن هذا الوضع ترك وراءه "جيلاً مصدوماً".

الأطفال مهددون أكثر

وذكر المسؤول بالمنظمة أن أكثر من 25 ألف شخص فقدوا أرواحهم في غزة نصفهم تقريباً من الأطفال، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من ضحايا الحرب كانوا من الأطفال.

وأوضح ليندماير أن الأطفال في الواقع هم الأكثر عرضة للخطر في مثل هذه الحالات، وعندما يتضورون جوعاً ويعانون سوء التغذية فإنهم يصابون بسهولة بجميع الأمراض، بخاصة الإسهال.

وأضاف: "يمكن أن يسبّب الإسهال لدى الأطفال ضعيفي البنية الذين يعانون سوء التغذية الوفاة خلال يوم واحد".

وتابع: "يكاد يكون هذا بمثابة حكم بالإعدام لعديد من الأطفال"، وشدّد على أن هذه الكارثة في غزة تؤثّر في الأطفال أكثر من غيرهم.

مستشفيات بخدمات جزئية

وبيّن ليندماير أن النظام الصحي في قطاع غزة تغير تماما بعد الحرب الإسرائيلية، حيث تواصل 7 مستشفيات في شمال وجنوب القطاع العمل "جزئيّاً"، مضيفاً أن 22 من مستشفيات القطاع من أصل 36 لا تستطيع تقديم الخدمات.

وأوضح أن مستشفيات غزة امتلأت بنسبة تزيد على 300 بالمئة من طاقتها، والناس ملقون على الأرض يتألمون وينزفون، والعمليات الجراحية تُجرَى في الممرات.

وذكر المتحدث أن احتياجات السكان بلغت أعلى مستوياتها، ومع وجود المجاعة والمرض والحرب فإن المنطقة تكون في وضع كارثي.

وأكد أنه حتى لو توقفت الحرب اليوم، فإن آثارها ستستمر لفترة طويلة، وسيكون لها تأثير نفسي كبير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفَت حتى اليوم 26 ألفاً و83 شهيداً و64 ألفاً و487 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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