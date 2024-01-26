سياسة
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وسط حرب غزة.. صفقة أسلحة "استثنائية" بين إسرائيل وأمريكا تضمّ طائرات وذخائر
قالت قناة "12" العبرية الخاصة إن إسرائيل أبرمت صفقة أسلحة "ذات حجم استثنائي" تشمل طائرات وذخائر متطورة مع الولايات المتحدة، إذ تمت خلال 24 ساعة بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وسط حرب غزة.. صفقة أسلحة "استثنائية" بين إسرائيل وأمريكا تضمّ طائرات وذخائر
وسط حرب غزة.. صفقة أسلحة "استثنائية" بين إسرائيل وأمريكا تضمّ طائرات وذخائر / صورة: AP
26 يناير 2024

كشفت قناة "12" العبرية الخاصة عن إبرام تل أبيب صفقة أسلحة "بحجم استثنائي" مع واشنطن، سيُزوَّد خلالها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة بثلاثة أسراب طيران جديدة وآلاف الذخائر.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين من وزارة الدفاع، شاركوا في إبرام الصفقة مع واشنطن، أن الصفقة تتضمّن عدداً كبيراً من طائرات "F 35" و"F15 AI".

وذكر المسؤولون أن "اتفاق أسلحة دراماتيكياً ذا حجم استثنائي أُبرمَ بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، في وقت فيه تستمر الحرب في غزة، وكذلك القتال في الشمال مع حزب الله اللبناني.

وأشاروا إلى أن الصفقة تمّت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في واشنطن، حيث مثّل تل أبيب وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء إيال هاريل رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي.

ولفتت القناة إلى أن إسرائيل طلبت من الأمريكيين إعطاء الأولوية للإمدادات، نظراً إلى تطوُّر المعركة في غزة، إذ ستكون أول دولة تتسلّم طائرات "F-35" المتطورة التي تصنعها شركة بوينغ.

وأعلنت الولايات المتحدة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعمها لإسرائيل.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كشفت نتائج استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس" الإخبارية في الولايات المتحدة، أن 52% من الأمريكيين يعارضون إرسال حكومة بلادهم السلاح إلى إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفَت حتى اليوم 26 ألفاً و83 شهيداً و64 ألفاً و487 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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