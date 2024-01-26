سياسة
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19 قتيلاً في هجوم متمردين شرق الكونغو الديمقراطية.. وبلينكن يدعو لسلام دائم
أسفر هجوم بقذائف الهاون نفذه متمردون شرقي الكونغو الديمقراطية عن سقوط 19 مدنياً على الأقلّ وإصابة 27 آخرين، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في "تحقيق سلام دائم" في المنطقة المضطربة.
19 قتيلاً في هجوم متمردين شرق الكونغو الديمقراطية.. وبلينكن يدعو لسلام دائم
قوات حفظ السلام تراقب المناطق التي يستهدفها المتمردون شرقي الكونغو الديمقراطية / صورة: Reuters
26 يناير 2024

قُتل 19 مدنياً على الأقلّ وأصيب 27 آخرون جراء هجوم نفذه متمردو حركة "23 مارس" بقذائف الهاون شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الخميس.

وأعلن المقدم ندجيكي كايكو غيوم في بيان باسم الجيش أن مسلحي "حركة 23 مارس" المتمردة أطلقوا 120 قذيفة هاون على بلدة مويسو في مقاطعة شمال كيفو شرق البلاد، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مقتل 19 مدنياً وإصابة 27 آخرين.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش الكونغولي ومسلحي "حركة 23 مارس" في عديد من القرى التابعة لمنطقتَي ماسيسي وروتشورو في شمال كيفو.

وتتهم الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم متمرّدي حركة "23 مارس"، وهم من عرقية التوتسي، الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي في نزاع أدى إلى نزوح جماعي.

وبدأت "حركة 23 مارس" التمرد ضد الحكومة عام 2012، وتنشط في شمال كيفو شرقيّ البلاد حيث استولت على المدن الكبرى عدة مرات من قبل وصدّتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة MONUSCO.

في السياق نفسه أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في مزيد من الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في شرقيّ الكونغو الديمقراطية المضطرب، بعد الانتخابات التي شهدتها البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وناقش بلينكن النزاع مع رئيس أنغولا جواو لورينسو الخميس في العاصمة لواندا، مشيراً إلى أنّه "يثق به جميع الأطراف، ولعب دوراً أساسياً" في الوساطة.

وأشاد بلينكن بالجهود التي قادتها واشنطن بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية، لضمان الهدوء في الكونغو الديمقراطية المضطربة خلال الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول، وفاز فيها الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بسهولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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