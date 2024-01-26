سياسة
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"الدفاع" التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK شمالي العراق
أكّدَت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK في شمال العراق، مشدّدة على أن الجيش سيواصل مكافحة التنظيم الإرهابي حتى تحييد آخر عنصر فيه.
"الدفاع" التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK شمالي العراق
الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين شمال العراق / صورة: AA
26 يناير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين خلال العمليات المستمرة شمالي العراق ضد تنظيم PKK الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة إن قواتها تواصل بلا هوادة عملياتها شماليّ العراق لتطهير المنطقة من الإرهابيين.

وأوضح البيان أن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم PKK الإرهابي قبل أن يحقّقوا أهدافهم الغادرة.

وشدّد على أن عمليات الجيش التركي سوف تستمرّ بكل عزيمة حتى لا يتبقى أي إرهابي في المنطقة.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنّها ضدّ مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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