أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين خلال العمليات المستمرة شمالي العراق ضد تنظيم PKK الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة إن قواتها تواصل بلا هوادة عملياتها شماليّ العراق لتطهير المنطقة من الإرهابيين.

وأوضح البيان أن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم PKK الإرهابي قبل أن يحقّقوا أهدافهم الغادرة.

وشدّد على أن عمليات الجيش التركي سوف تستمرّ بكل عزيمة حتى لا يتبقى أي إرهابي في المنطقة.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنّها ضدّ مواطنيها وقواتها.