سياسة
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قبيل قرار "العدل الدولية".. إسرائيل تعلق رحلاتها الجوية إلى جنوب إفريقيا
أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" أنها ستعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا، اعتباراً من نهاية مارس/آذار 2024، قبل ساعات من بدء جلسة بمحكمة العدل الدولية لإصدار قرار أوّلي في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "أعمال إبادة" في غزة.
قبيل قرار "العدل الدولية".. إسرائيل تعلق رحلاتها الجوية إلى جنوب إفريقيا
طيران "العال" الإسرائيلية برّرَت قرارها بتراجع الطلب في ظل الحرب على غزة / صورة: Reuters
26 يناير 2024

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا بدءاً من نهاية مارس/آذار المقبل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية الجمعة، أن "العال" برّرَت قرارها بسبب تراجع طلب المسافرين الإسرائيليين إلى وجهات مختلفة ولا سيما جوهانسبرغ.

إلا أن مصدراً داخل الشركة قال إن القرار مرتبط باتهامات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية حول ارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.

وقال المصدر ذاته الذي لم تسمِّه الصحيفة: "في ضوء الوضع الأمني والقضية في لاهاي، لا يرغب الإسرائيليون في السفر إلى جنوب إفريقيا، ويفضلون وجهات جديدة بدلاً من ذلك، مثل طوكيو والولايات المتحدة وتايلاند".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستَي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة في بيان نشرته الأربعاء، أنها ستصدر الجمعة الساعة 12:00ت.غ قرارها بشأن "طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة، المقدم من جنوب إفريقيا بالقضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 26 ألفاً و83 شهيداً و64 ألفاً و487 مصاباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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