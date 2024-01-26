التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في ممثلية الوزارة في مدينة إسطنبول.

وذكرت وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة إكس الجمعة، أن فيدان استضاف نظيره البريطاني كاميرون في ممثلية الوزارة في إسطنبول.

وشدد فيدان خلال اللقاء، حسب مصادر دبلوماسية، على ضرورة الوقف الفوري الكامل لإطلاق النار في غزة وتنفيذ حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

كما تطرق لقاء الوزيرين إلى علاقات التحالف في نطاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).

بدوره، أعرب كاميرون عن ارتياحه لتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المرسوم الرئاسي بشأن بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وموافقته على البروتوكول ذي الصلة.

كما أكد الوزيران حسب المصادر عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة المتحدة في المجالات كافة، بخاصة التجارة والاقتصاد وصناعة الدفاع.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في وقت سابق أن كاميرون سيزور إسرائيل وفلسطين وقطر وتركيا في إطار جهود تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في غزة.