سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحلّ الدولتين
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في إسطنبول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة واتخاذ خطوات نحو حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
فيدان يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحلّ الدولتين
الخارجية التركية: الوزيران بحثا القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية خصوصاً الأوضاع في قطاع غزة / صورة: AA
26 يناير 2024

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في ممثلية الوزارة في مدينة إسطنبول.

وذكرت وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة إكس الجمعة، أن فيدان استضاف نظيره البريطاني كاميرون في ممثلية الوزارة في إسطنبول.

وشدد فيدان خلال اللقاء، حسب مصادر دبلوماسية، على ضرورة الوقف الفوري الكامل لإطلاق النار في غزة وتنفيذ حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

كما تطرق لقاء الوزيرين إلى علاقات التحالف في نطاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).

بدوره، أعرب كاميرون عن ارتياحه لتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المرسوم الرئاسي بشأن بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وموافقته على البروتوكول ذي الصلة.

كما أكد الوزيران حسب المصادر عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة المتحدة في المجالات كافة، بخاصة التجارة والاقتصاد وصناعة الدفاع.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في وقت سابق أن كاميرون سيزور إسرائيل وفلسطين وقطر وتركيا في إطار جهود تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us