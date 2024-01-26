أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اعتقاده في أن قرارات إيجابية ستصدر من محكمتي العدل والجنائية الدوليتين ضد إسرائيل.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول، تعليقا على دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال أردوغان: " حسب متابعتنا أعتقد أن قرارات إيجابية ستصدر سواء من محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع أردوغان: "نأمل أن تكون النتيجة لصالح إخواننا الفلسطينيين".

وقال الرئيس التركي: "ننتظر من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قراراً بتدابير مهمة (في غزة)، ونتابع عن كثب القضية التي حرّكتها جنوب إفريقيا".

وأضاف قائلا: "نتابع القضية عن كثب مع رئيس جنوب افريقيا".

وتابع أردوغان: "لدينا فريق من المحامين ورجال القانون الذي يتابع القضية عن كثب ويتوفر على ملفات وأدلة مهمة توثق للمجازر والجرائم في غزة".

وتُصدِر محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل.

وأعلنت المحكمة أنها ستصدر الجمعة أمرها بشأن "طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة، المقدَّم من جنوب إفريقيا بالقضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

ويتضمن الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من مزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وفي 11 و12 يناير/كانون الأول الثاني، عقدت المحكمة جلستَي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى، وفي حال اعتماد المحكمة للتدابير فسيكون هذا القرار ملزماً لإسرائيل، في حين من المتوقع أن تستغرق عملية النظر في أساس القضية سنوات عديدة.