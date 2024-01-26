سياسة
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فلسطين ترحب بقرار "العدل الدولية".. وجنوب إفريقيا: كنا نأمل وقف إطلاق النار
رحبت فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبة الدول بالتزاماتها القانونية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال، فيما قالت جنوب إفريقيا إنها كانت تأمل إصدار قرار بوقف إطلاق النار بالقطاع.
فلسطين ترحب بقرار "العدل الدولية".. وجنوب إفريقيا: كنا نأمل وقف إطلاق النار
ترحيب فلسطيني وجنوب إفريقي بقرار "العدل الدولية" حول التدابير المؤقتة بشأن حرب غزة / صورة: AA
26 يناير 2024

أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الجمعة، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة

وذكر في بيان: "ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا التزام قانوني ملزم".

وأضاف: "على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة".

وأوضح أن "أمر محكمة العدل الدولية هو بمنزلة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب".

وتابع: "تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة".

بدورها، رحبت جنوب إفريقيا صاحبة الدعوى، بالتدابير المؤقتة، معتبرة أن الحكم يشكل انتصاراً حاسماً لحكم القانون الدولي ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

بينما قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، لينديوي نونكيبا سيسيولو: "كنا نأمل أن تصدر المحكمة قراراً بوقف إطلاق النار في غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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