أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الجمعة، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة

وذكر في بيان: "ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا التزام قانوني ملزم".

وأضاف: "على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة".

وأوضح أن "أمر محكمة العدل الدولية هو بمنزلة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب".

وتابع: "تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة".

بدورها، رحبت جنوب إفريقيا صاحبة الدعوى، بالتدابير المؤقتة، معتبرة أن الحكم يشكل انتصاراً حاسماً لحكم القانون الدولي ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

بينما قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، لينديوي نونكيبا سيسيولو: "كنا نأمل أن تصدر المحكمة قراراً بوقف إطلاق النار في غزة".