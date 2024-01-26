أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، أن نحو 600 ألف مواطن في شمال قطاع غزة يواجهون الموت نتيجة "المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي".

وأفاد متحدث الوزارة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب، بأن "نحو 600 ألف مواطن شمال غزة يتعرضون للموت نتيجة المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي".

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن 2.3 مليون شخص في قطاع غزة، الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية مكثفة، معرّضون لخطر المجاعة.

ولا تسمح إسرائيل إلا بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتتوزع بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية، بينما تظل مناطق شمال غزة محرومة بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق.

وكان متحدث منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، قال، الخميس، إن الوضع "كارثي" وإن الجوع يفتك بالناس في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، وإن الأطفال هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض.

وأوضح ليندماير أن المرضى في المستشفيات وغرف العمليات يستجدون الماء والطعام، وأن في مراكز الإيواء أشخاصاً لا يعرفون كيف يمضون يومهم بسبب غياب الغذاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.