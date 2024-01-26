سياسة
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الرئيس أردوغان يرحب بقرار "العدل الدولية" ويدعو للامتثال له
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين لتحقيق وقف إطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم.
الرئيس أردوغان يرحب بقرار "العدل الدولية" ويدعو للامتثال له
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة / صورة: AA
26 يناير 2024

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقرار القضائي الاحترازي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة إكس الجمعة تعليقاً على قرارات محكمة العدل الدولية: "سنواصل متابعة الإجراءات لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".

وتابع: "هذا القرار ملزم للدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، ونأمل أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال والمسنين".

وأكد أردوغان أن "تركيا ستواصل العمل بكل قوة والوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين لتحقيق وقف إطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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