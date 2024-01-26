سياسة
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وزير العدل التركي يدعو إسرائيل للامتثال الفوري لقرار  محكمة العدل الدولية
قال وزير العدل التركي إن على إسرائيل الامتثال فوراً للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية.
وزير العدل التركي يدعو إسرائيل للامتثال الفوري لقرار  محكمة العدل الدولية
وزير العدل التركي يثني على قرار محكمة العدل الدولية / صورة: AA
26 يناير 2024

دعا وزير العدل التركي يلماز تونج، إسرائيل إلى الامتثال فوراً للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى "الإبادة الجماعية".

وقال تونج في منشور عبر منصة إكس الجمعة، إنه "يجب على إسرائيل أن تمتثل فوراً للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية وأن تضع حداً للجرائم ضد الإنسانية".

واعتبر الوزير التركي أن قرار المحكمة "إيجابي من حيث وقف إراقة الدماء في فلسطين، وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية".

وشدد على ضرورة تفعيل الآلية الدولية أيضاً لاتخاذ إجراءات فورية من أجل تنفيذ القرار.

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قدمت طلباً لمحكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، يتضمن الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وفي 11 و12 يناير/كانون الثاني، عقدت المحكمة جلستَي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى، وفي حال اعتماد المحكمة للتدابير سيكون هذا القرار ملزماً لإسرائيل، في حين من المتوقع أن تستغرق عملية النظر في أساس القضية سنوات عديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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