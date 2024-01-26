سياسة
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منتقداً قرار "العدل الدولية".. نتنياهو: سنواصل الحرب على غزة
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار  محكمة العدل الدولية بشأن غزة، مؤكداً أن تل أبيب ستواصل الحرب على القطاع، مشيراً إلى أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة إلى بلاده "ليست كاذبة فحسب، بل شنيعة".
منتقداً قرار "العدل الدولية".. نتنياهو: سنواصل الحرب على غزة
نتنياهو بعد قرار "العدل الدولية": سنواصل الحرب على غزة / صورة: AA
26 يناير 2024

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمراً لها بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وعلّق نتنياهو في بيان متلفز على قرار المحكمة، قائلاً: "إن إسرائيل تخوض حرباً، لا توجد حرب أكثر عدالة منها"، مشيراً إلى أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار ".

وأوضح: "مثلها مثل أي دولة أخرى، إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها"، زاعماً أن "المحكمة في لاهاي رفضت الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق"، في إشارة إلى عدم طلب المحكمة وقف إطلاق النار.

وأدان نتنياهو قرار المحكمة قبولها البت في شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وأضاف: "مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذباً فحسب، بل أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة".

وتابع نتنياهو: "نحن نخوض حرباً عادلة، وسنواصلها حتى تحقيق النصر الكامل، حتى نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين ونضمن بأن غزة لن تشكل أبداً تهديداً على إسرائيل".

وزعم "التزام إسرائيل بالقانون الدولي"، مشيراً إلى أن حكومته "ستواصل تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة".

وقال إن "التزام إسرائيل القانون الدولي لا يتزعزع، وبالمثل فإن التزامنا المقدس لا يتزعزع بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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