سياسة
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حماس ترحب بقرار "العدل الدولية" وتطالب دول العالم بإلزام الاحتلال تنفيذه
أعلنت حركة حماس ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ تدابير منع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ومثمنة موقف جنوب إفريقيا ودعمها للشعب الفلسطيني.
حماس ترحب بقرار "العدل الدولية" وتطالب دول العالم بإلزام الاحتلال تنفيذه
حركة حماس ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية / صورة: Reuters
26 يناير 2024

رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ،الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي ثبت الاتهام لإسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

وطالبت الحركة، في تصريح صحفي، جيش الاحتلال الإسرائيلي بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن قرار المحكمة يعني وقف أشكال العدوان كافة على الشعب الفلسطيني في غزة.

ودعت "حماس" المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف "جريمة الإبادة الجماعية"، المستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هُجّر منها بالقوة "انسجاماً مع القرارات الدولية بالخصوص".

وثمنت الحركة موقف جنوب إفريقيا "ودعمها لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها جرائم الاحتلال الوحشية" كما وجهت الشكر للدول كافة التي عبّرت عن دعمها "لهذا التحرُّك الإنساني النبيل".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: "نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

وأضافت أن "محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها".

وذكرت المحكمة في نص قرارها أن على إسرائيل اتخاذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وبموجب القرار "يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريراً إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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