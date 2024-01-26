سياسة
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"انتصار للقانون الدولي".. جنوب إفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
أعربت جنوب إفريقيا عن أملها في أن يسهم قرار محكمة العدل الدولية في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار في غزة. معتبرة أن القرار انتصار للقانون الدولي.
"انتصار للقانون الدولي".. جنوب إفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
رامافوزا: شعب جنوب إفريقيا لن يقف متفرجاً على جرائم ترتكب بحق شعب آخر / صورة: AA
26 يناير 2024

رحبت جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين، معتبرة أن القرار انتصار للقانون الدولي.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في خطاب متلفز تعليقاً على قرار المحكمة: "نؤمن أن قرار محكمة العدل الدولية سيسهم في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في غزة".

وأعرب رامافوزا عن أمله في أن يمهد القرار "الطريق لعقد مفاوضات وفق مبدأ حل الدولتين".

وشدد على أن "شعب جنوب إفريقيا لن يقف متفرجاً على جرائم ترتكب بحق شعب آخر".

بدوره، قال وزير العدل جنوب الإفريقي رونالد لامولا في تصريح صحفي: "نأمل في امتثال إسرائيل لأمر المحكمة".

واعتبر أن: "حكم محكمة العدل الدولية انتصار للقانون الدولي".

وشدد على أنه "لا يمكن إعفاء إسرائيل من الامتثال لالتزاماتها الدولية".

ودعا العالم إلى ضمان "عيشنا في مجتمع قائم على القواعد".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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