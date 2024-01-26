رحب الأردن، الجمعة، بقرار محكمة "العدل الدولية" في الدعوة المرفوعة من جنوب إفريقيا بشأن غزة، واصفاً إياه بـ"التاريخي".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تعقيباً على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

ودعت الوزارة، إلى "ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه".

كما رحبت مصر بتدابير محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة،

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها كانت تتطلع لأن تُطالب المحكمة "بوقف فوري لإطلاق النار" فيها، مثلما قضت في حالات مماثلة.

من جانبها عبرت قطر عن ترحيبها بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة.

وأفادت الخارجية القطرية في بيان، بأن تدابير "العدل الدولية" انتصار للإنسانية، وطالبت بضمان تنفيذها.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن صدور القرار بأغلبية ساحقة (من المحكمة) يعكس حجم "خطر الإبادة الجماعية" المحدق بأهل غزة.

وفي السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها "بالقرار الابتدائي" الصادر عن "العدل الدولية".

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، أن القرار يرمي إلى وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى "الإبادة الجماعية" بحق شعب غزة المحاصر.

وبدورها رحبت فلسطين بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن "القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​