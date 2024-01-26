أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، بياناً، استنكرت فيه إحجام محكمة العدل الدولية عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة، محذرة من استغلاله من إسرائيل، ما يتيح لها "التصرف كما تشاء".

وذكرت الحركة، في بيانها: "رغم التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، فإن قراراتها لم ترقَ إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية للشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".

وأوضحت أن "إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فوراً هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين".

وأعربت الحركة عن استنكارها "إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو بوقف فوري لإطلاق النار"، وذلك على الرغم من "إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا في غزة".

لكن "الجهاد" أشادت بالجهود التي بذلتها "حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​