سياسة
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مظاهرات حاشدة باليمن دعماً لغزة وروما تؤجل مظاهرة لتزامنها مع ذكرى المحرقة
خرجت مظاهرات حاشدة، الجمعة، في عدة محافظات يمنية دعماً لقطاع غزة، بينما ألغيت مظاهرة كانت مقررة في روما الإيطالية بدعوى تزامنها مع "ذكرى المحرقة".
مظاهرات حاشدة باليمن دعماً لغزة وروما تؤجل مظاهرة لتزامنها مع ذكرى المحرقة
"الحوثي" تدعو لمظاهرات حاشدة في اليمن دعماً لغزة / صورة: AFP
26 يناير 2024

انطلقت، الجمعة، مظاهرات حاشدة في عدة محافظات يمنية دعت إليها جماعة "الحوثي" دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما ألغيت مظاهرة كانت مقررة في روما الإيطالية بدعوى تزامنها مع "ذكرى المحرقة".

وانطلقت المظاهرات، التي دعت إليها جماعة "الحوثي"، في عدد من المدن الواقعة ضمن سيطرتها، وذلك تحت شعار "اليمن وفلسطين خندق واحد".

وردد المشاركون هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة "استمرار دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، حسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

و"تضامناً مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلباً في حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

ورداً على هجماتها في البحر الأحمر، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن.

تأجيل مظاهرة في روما

أما في إيطاليا، فأمرت محافظة روما، الجمعة، بتأجيل مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمها السبت في العاصمة الإيطالية ونددت بها الطائفة اليهودية لأنها تتزامن مع يوم إحياء "ذكرى المحرقة".

وأكدت المحافظة أن المظاهرة التي دعت إليها "حركة الطلاب الفلسطينيين الإيطاليين" يجب تنظيمها "في تاريخ آخر، اعتباراً من 28 يناير/كانون الثاني".

ولقي القرار ترحيباً من رئيس الجالية اليهودية في روما فيكتور فضلون.

ولقيت مظاهرة مماثلة كانت ستنظم السبت في ميلانو (شمال) مصيراً مماثلاً.

من جانبها، أكدت مايا عيسى رئيسة المجموعة الطلابية التي دعت للمظاهرة أنه "من الخطر للغاية أن تتمكن الجالية اليهودية من التأثير في قرار اتخذته السلطات المختصة بالفعل، والذي سمح بالمسيرة".

وحتى الجمعة، خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، "26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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