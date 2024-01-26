سياسة
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ألطون: قرار "العدل الدولية" خطوة قوية على طريق محاسبة إسرائيل
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة قوية على طريق محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها.
ألطون: قرار "العدل الدولية" خطوة قوية على طريق محاسبة إسرائيل
ألطون: قرار "العدل الدولية" خطوة قوية على طريق محاسبة إسرائيل / Others
26 يناير 2024

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة قوية على طريق محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها.

وقال ألطون عبر حسابه على منصة إكس تعليقاً على قرار محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إن القرار "يشكل استثناءً تاريخياً لعديد من الإخفاقات والمعايير المزدوجة إلى جانب عديدٍ من الحكومات الغربية التي التزمت الصمت والتواطؤ في جهود التطهير العرقي التي تبذلها إسرائيل".

وأضاف: "نرحب بالقرار ونأمل أن يمهد الطريق أمام مساءلة إسرائيل وتحقيق العدالة لآلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. وسوف ندعم أي جهد لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضدهم".

وتابع ألطون: "هذا ليس مجرد قرار أجوف، بل هو قرار ملزم قانوناً للدول الموقعة، ونأمل أن يردع ذلك المزيد من العدوان الإسرائيلي وسياسة الإبادة والتشريد ضد الفلسطينيين".

وأشار ألطون إلى أن تركيا "تواصل العمل الجاد لتأمين وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بتوجيه وقيادة من الرئيس أردوغان" داعياً إلى "بدء المفاوضات لتحقيق دولة فلسطين ذات السيادة والمستقلة" مؤكداً أن ذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

وشدّد ألطون على ضرورة التوقف عن معاملة إسرائيل "باعتبارها استثناءً للقانون والأعراف الدولية".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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