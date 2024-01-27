أكد الاتحاد الأوروبي أن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ملزم للأطراف.

وقالت مفوضية الاتحاد والممثل الأعلى لشؤونه الخارجية جوزيب بوريل، في بيان مشترك، الجمعة: "يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب عليها التزامها، ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال".

بدوره، لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قرارات محكمة العدل الدولية التي تنص على أنه "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل يتعلق بالقتل والهجوم والتدمير ضد سكان غزة واتخاذ ;كل التدابير لمنع الإبادة الجماعية"، و"يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة فورا".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الجمعة، أن غوتيريش "يشير إلى أن قرارات المحكمة ملزمة لكل الأطراف وفقاً لميثاق المحكمة، ويثق بالتزام كل الأطراف قرارات المحكمة".

وبيّن أن الأمين العام للأمم المتحدة، سيحيل استناداً إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن "العدل الدولية" بشأن إسرائيل إلى مجلس الأمن.

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستَي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.