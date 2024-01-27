سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يؤكدان إلزامية قرار "لاهاي" للأطراف كافة
أكد الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بقضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل مُلزم للأطراف كافة، داعين لتنفيذها "الكامل والفوري والفعال".
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يؤكدان إلزامية قرار "لاهاي" للأطراف كافة
محكمة العدل الدولية خلال جلسة لإصدار حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية الإسرائيلية / صورة: AA
27 يناير 2024

أكد الاتحاد الأوروبي أن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ملزم للأطراف.

وقالت مفوضية الاتحاد والممثل الأعلى لشؤونه الخارجية جوزيب بوريل، في بيان مشترك، الجمعة: "يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب عليها التزامها، ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال".

بدوره، لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قرارات محكمة العدل الدولية التي تنص على أنه "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل يتعلق بالقتل والهجوم والتدمير ضد سكان غزة واتخاذ ;كل التدابير لمنع الإبادة الجماعية"، و"يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة فورا".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الجمعة، أن غوتيريش "يشير إلى أن قرارات المحكمة ملزمة لكل الأطراف وفقاً لميثاق المحكمة، ويثق بالتزام كل الأطراف قرارات المحكمة".

وبيّن أن الأمين العام للأمم المتحدة، سيحيل استناداً إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن "العدل الدولية" بشأن إسرائيل إلى مجلس الأمن.

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستَي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us