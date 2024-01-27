سياسة
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واشنطن تستهدف موقعاً للحوثيين باليمن بعد مهاجمتهم سفينة بريطانية
شنّت القوات الأمريكية ضربات استهدفت موقعاً للحوثيّين في اليمن بعد أن هاجموا سفينة نفطيّة بريطانيّة "اشتعلت فيها النيران" في خليج عدن، في أحدث حلقات حملتهم لاستهداف حركة الملاحة البحريّة الدوليّة "تضامناً" منهم مع قطاع غزة.
واشنطن تستهدف موقعاً للحوثيين باليمن بعد مهاجمتهم سفينة بريطانية
واشنطن تستهدف موقعاً للحوثيين باليمن بعد مهاجمتهم سفينة بريطانية. / صورة: AFP
27 يناير 2024

شنّت القوات الأمريكية، السبت، ضربات استهدفت موقعاً للحوثيّين في اليمن بعد أن هاجموا سفينة نفطيّة بريطانيّة "اشتعلت فيها النيران" في خليج عدن، في أحدث حلقات حملتهم لاستهداف حركة الملاحة البحريّة الدوليّة "تضامناً" منهم مع قطاع غزّة.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصّة إكس إنّه "عند نحو الساعة 3:45 بالتوقيت المحلّي (00:45 بتوقيت غرينتش)، شنّت القيادة العسكريّة الأمريكية في الشرق الأوسط ضربة استهدفت صاروخاً حوثيّاً مضادّاً للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر"، مضيفة أنّ هذا الصاروخ شكّل "تهديداً وشيكاً" للمُدمّرات الأمريكية والسفن التجاريّة في المنطقة.

وأعلن الحوثيّون في اليمن، الجمعة، استهداف سفينة نفطيّة بريطانيّة في خليج عدن، في إطار الردّ على الضربات الأمريكية والبريطانيّة على مواقع تابعة لهم ودعماً لقطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً.

وأكّد المتحدّث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب "استهداف السفينة النفطيّة البريطانيّة مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحريّة المناسبة"، مشيراً إلى أنّ الإصابة كانت "مباشرة ما أدّى إلى احتراقها".

وفي وقت سابق الجمعة أيضاً، أسقطت الولايات المتحدة صاروخاً بالستيّاً مضادّاً للسفن أُطلق من "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن" باتجاه سفينة عسكرية أمريكية في خليج عدن، حسب "سنتكوم".

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة إكس إن "المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة يو إس إس كارني من طراز آرلي بيرك في خليج عدن".

وأضافت "أسقطت السفينة الأمريكية يو إس إس كارني الصاروخ بنجاح. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".

و"تضامناً مع غزة"، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلباً في حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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