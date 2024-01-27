سياسة
2 دقيقة قراءة
الخارجية الأمريكية توافق رسمياً على بيع مقاتلات F-16 لتركيا
أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بموافقتها على صفقة بيع 40 مقاتلة "F-16" لتركيا فضلاً عن تحديث أسطولها الحالي. ولكي تجري عملية البيع، يجب ألا تكون اعتراضات من الكونغرس على الإخطار المقدّم من الإدارة الأمريكية.
الخارجية الأمريكية توافق رسمياً على بيع مقاتلات F-16 لتركيا
الخارجية الأمريكية توافق رسمياً على بيع مقاتلات F-16 لتركيا / صورة: Reuters
27 يناير 2024

أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بموافقتها على صفقة بيع 40 مقاتلة F-16 لتركيا فضلاً عن تحديث أسطولها الحالي.

وذكرت وكالة التعاون الأمني و​​الدفاعي الأمريكية، أن وزارة الخارجية أرسلت الإخطار الرسمي إلى الكونغرس بالموافقة على بيع 40 مقاتلة "F-16 بلوك 70" لتركيا، و79 مجموعة تحديث لطائرات F-16.

وأضافت الوكالة الأمريكية في بيان الجمعة، أن قيمة الصفقة المحتملة مع تركيا تقارب 23 مليار دولار.

ولكي تجري عملية البيع، يجب ألا تكون اعتراضات من الكونغرس على الإخطار المقدم من الإدارة الأمريكية.

موافقة من لجنتَي الشيوخ والنواب

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردين، التي تتولى مهمة الإشراف على مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية، أنه سيوافق على بيع طائرات F-16 لتركيا.

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، إنه مسرور بموافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإنهم سيوافقون على بيع طائرات F-16 لتركيا في الوضع الحالي.

وأمام الكونغرس 15 يوماً مدة قانونية لتقييم الصفقة، وإذا لم يكن خلالها اعتراض يتحقق البيع رسمياً.

وفقاً للقانون ذي الصلة، فإن مدة التقييم في الكونغرس هي 15 يوماً للدول الأعضاء في الناتو، و30 يوماً للدول غير الأعضاء.

ويحق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تقييم مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية والاعتراض عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us