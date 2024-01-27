أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بموافقتها على صفقة بيع 40 مقاتلة F-16 لتركيا فضلاً عن تحديث أسطولها الحالي.

وذكرت وكالة التعاون الأمني و​​الدفاعي الأمريكية، أن وزارة الخارجية أرسلت الإخطار الرسمي إلى الكونغرس بالموافقة على بيع 40 مقاتلة "F-16 بلوك 70" لتركيا، و79 مجموعة تحديث لطائرات F-16.

وأضافت الوكالة الأمريكية في بيان الجمعة، أن قيمة الصفقة المحتملة مع تركيا تقارب 23 مليار دولار.

ولكي تجري عملية البيع، يجب ألا تكون اعتراضات من الكونغرس على الإخطار المقدم من الإدارة الأمريكية.

موافقة من لجنتَي الشيوخ والنواب

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردين، التي تتولى مهمة الإشراف على مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية، أنه سيوافق على بيع طائرات F-16 لتركيا.

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، إنه مسرور بموافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإنهم سيوافقون على بيع طائرات F-16 لتركيا في الوضع الحالي.

وأمام الكونغرس 15 يوماً مدة قانونية لتقييم الصفقة، وإذا لم يكن خلالها اعتراض يتحقق البيع رسمياً.

وفقاً للقانون ذي الصلة، فإن مدة التقييم في الكونغرس هي 15 يوماً للدول الأعضاء في الناتو، و30 يوماً للدول غير الأعضاء.

ويحق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تقييم مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية والاعتراض عليها.