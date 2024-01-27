كشف مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" الإخباري أن الرئيس جو بايدن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص فترة الحرب على قطاع غزة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.

وحسب الموقع، أعرب بايدن في مكالمة جرت الأسبوع الماضي مع نتنياهو عن قلق واشنطن المتزايد بشأن استمرار الحرب والرغبة في رؤيتها تنتهي قبل فترة طويلة من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشددًا على أنه لن يشارك فيها لمدة عام من الحرب.

وذكر أحد مستشاري بايدن أن البيت الأبيض قلق من خسارة شعبية بايدن بسبب الحرب على غزة، فيما قال مصدر مقرب من البيت الأبيض إنّ بايدن لا يمكنه أن يتحمل الحرب وعدد القتلى المتزايد لمواصلة الهيمنة على دورة الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات.

"لا تصور للوضع النهائي"

في السياق، كشف مسؤول أمريكي للموقع أن بادين ركزّ خلال المكالمة مع نتنياهو على الجدول الزمني الإسرائيلي للانتقال إلى عمليات منخفضة الشدة عبر قطاع غزة واستراتيجية الحرب الإسرائيلية ككل.

وحسبما قال مسؤولان أمريكيان فإن بايدن حثّ نتنياهو على التحرك بشكل أسرع نحو عمليات منخفضة الكثافة من شأنها أن تقلل عدد الضحايا المدنيين، وقال إنه لا يفهم “الوضع النهائي” الذي يتصوره نتنياهو للقطاع.

وأضاف المسؤولون أن نتنياهو أبلغ بايدن أن الانتقال إلى قتال منخفض الحدة حدث في شمال غزة وسيحدث في الجنوب، لكن إسرائيل تحتاج إلى وقت أطول مما اعتقدت في البداية.

وزعم نتنياهو أيضاً أن حماس ستعود إذا غادرت القوات الإسرائيلية غزة الآن.

3 مطالب لنتنياهو

وخلال المكالمة، طلب بايدن من نتنياهو السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بالذهاب إلى شمال غزة لتقييم ظروف العودة المستقبلية للمدنيين الفلسطينيين، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثة.

كما طلب بنقل الدقيق عبر ميناء أشدود الإسرائيلي إلى غزة، وأن تساعد إسرائيل في تسهيل تسليم المساعدات من الأردن عبر معبر “كرم أبو سالم” الحدودي بين إسرائيل والجزء الجنوبي من القطاع.

وقال المصدر إن نتنياهو وافق على الطلبات الثلاثة لكن من غير الواضح متى قد تتحرك إسرائيل بشأنها.

واعترف المسؤولون الأمريكيون بأن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى قد يكون السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

بايدن محبط من نتنياهو

وزار بريت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، مصر وقطر هذا الأسبوع لمناقشة المفاوضات بشأن الأسرى.

وحسبما ورد، أصبح بايدن يشعر بالإحباط بشكل متزايد من نتنياهو في الأسابيع الأخيرة.

وكانت المكالمة التي جرت في 19 يناير/كانون الثاني هي الأولى بين الرجلين منذ ما يقرب من شهر بعد مكالمتهما السابقة في 23 ديسمبر/كانون الأول، وأنهى بايدن المحبط المكالمة بالقول: "انتهت المحادثة" وأغلق الهاتف.