أعلن مستشفى حكومي فلسطيني السبت، استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقال مستشفى ابن سينا في بيان: "استشهاد المصاب الذي وصل بحالة حرجة إلى مستشفى ابن سينا، إثر إصابته بالرصاص الحي في البطن والحوض من قرية دير أبو ضعيف شرق جنين".

ومنتصف ليلة السبت، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت "مع إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحي من قرية دير أبو ضعيف قرب جنين ونقلتها إلى المستشفى".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الشاب هو قسام ياسين (27 عاماً).

وأشارت إلى إصابته خلال "مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحامها القرية، نقل إثرها في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث أعلن استشهاده متأثراً بإصابته".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة إلى 373 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 4 آلاف و300 وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 6300 معتقل وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

6305 معتقلين فلسطينيين منذ 7 أكتوبر

على صعيد آخر، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 6305 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينياً الجمعة والسبت.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت "إلى نحو 6305، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".

وأضافت الهيئة والنادي أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم السبت 20 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس (شمال) ورام الله والقدس وأريحا (وسط) والخليل (جنوب).

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع الاقتحامات والمداهمات في أرقام تعدّ قياسية في أقل من 4 أشهر فاقت تلك المسجلة على أساس سنوي في الأعوام السابقة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية في غزة حتى الجمعة 26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.