لليوم 113 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة، ما أوقع عدداً من الشهداء والجرحى، وفق ما أفادت به وكالة وفا الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 26257 شهيداً و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته في حسابها على منصة تليغرام أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة.. راح ضحيتها 174 شهيداً و310 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية".

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء استُشهدوا وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً.

وأفادت المصادر بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.

واستُشهد 9 فلسطينيين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس، فيما أصيب 5 مواطنين بقصف الاحتلال المدفعي للمنطقة الواقعة قرب مقر الصناعة.

28 شهيداً في خان يونس

وقصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت عدة قذائف صوب منازل في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص صوب المدنيين الذين يتنقلون في الأطراف الجنوبية من حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عديد من الإصابات.

وفجر اليوم استُشهد مدنيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدين والمصابين نُقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.

وحسب المصادر ذاتها استُشهد 28 شخصاً وأصيب آخرون جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال 24 ساعة.

"تعطُّل النظام الصحي"

في السياق قالت مراسلة TRT عربي ربى العجرمي إنّ مستشفيات جنوب القطاع استقبلت عشرات الجرحى من خان يونس، فيما يتعرض مستشفى ناصر الطبي لحصار مطبق من قِبل جيش الاحتلال.

ولفتت إلى أن مئات العائلات النازحة تتجمع بمستشفى ناصر الطبي في ظروف إنسانية وبيئية وُصفت بالكارثية، وسط مناشدات لإنقاذ وإجلاء الموجودين فيها.

بدورها قالت منظّمة أطبّاء بلا حدود إنّه "لم يعد في غزة نظام صحّي عملياً" بعد أن أصبح معظم الخدمات في مستشفى ناصر "معطّلاً الآن" بسبب العدوان الإسرائيلي.

وعبّرت المنظّمة في بيان عن أسفها لأنّ "القدرة الجراحيّة لمستشفى ناصر"، أكبر مرفق صحّي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، أصبحت "شبه معدومة"، مشيرة إلى أنّه "يتعيّن على أفراد الطاقم الطبّي القلائل الذين بقوا في المستشفى التعامل مع مخزونات منخفضة جداً من المعدّات الطبّية".

وتحدّثت وزارة الصحّة التابعة لحماس عن "انقطاع كامل للكهرباء" في المستشفى، ما أدّى إلى "توقّف كلّ المعدّات الطبّية عن العمل، بما في ذلك أجهزة التنفّس".

وقالت منظّمة أطبّاء بلا حدود إنّه في حين فرّ معظم موظّفي المستشفى وآلاف الأشخاص الذين لجؤوا إليه في الأيّام الأخيرة فإنّ ثمّة ما بين 300 إلى 500 مريض مصابين بجروح خطرة لم يتسنَّ إجلاؤهم "بسبب الخطر ونقص سيّارات الإسعاف" في المرفق الطبّي.

وأفادت غيميت توماس، المنسّقة الطبّية لمنظّمة أطبّاء بلا حدود، في البيان، بأنّه "مع تعطّل عمل مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي لم يتبقَّ أيّ نظام صحّي عملياً في غزّة".

وذكرت المنظّمة أنّ "النظام الصحّي بكامله خارج الخدمة الآن" في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.