انضمت ألمانيا وهولندا، السبت، إلى عدد من الدول في قرار تعليق التمويل التي تقدمه إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد مزاعم مشاركة موظفين من الوكالة في هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت الخارجية الألمانية السبت تعليق تمويل الأونروا في غزة بشكل مؤقت، على خلفية المزاعم.

واعتبر البيان أن تصرف الأونروا بشكل سريع -عقب الادعاءات- واتخاذ المفوض العام فيليب لازاريني إجراءات عاجلة في إطار الادعاءات الموجهة لموظفي المنظمة قرارات صائبة.

وأضاف أن "ألمانيا لن توافق بشكل مؤقت على تمويل جديد للأونروا في غزة بالتنسيق مع الدول المانحة حتى الانتهاء من التحقيق"، مشيرة إلى أن برلين لا تقدم التزامات جديدة في الوقت الراهن.

وأشار البيان إلى أن المساعدات الألمانية الإنسانية ستستمر وأن الدعم المقدم للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تمت زيادته قبل أيام بمقدار 7 ملايين يورو.

من جانبها، أفادت وزارة التجارة الخارجية والتعاون التنموي في بيان، السبت، أن هولندا تنتظر نتائج التحقيق في مزاعم دعم موظفي الأونروا لحركة حماس.

وذكر البيان أن "الاتهامات خطيرة"، وأنه تم تعليق الدعم المالي للأونروا طيلة فترة التحقيق.

وأفاد البيان أن هولندا ستواصل تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين في غزة عبر وسائل أخرى.

وتقدم أونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتساعد أونروا أيضاً نحو ثلثي سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دوراً محوريّاً في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.

وفي وقت سابق، قررت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفاً بالوكالة الأممية في هجوم حماس".

وأضاف البيان أن "الخارجية الأمريكية قررت التعليق المؤقت للتمويل الجديد للوكالة الأممية لحين إتمام مراجعة هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".

من جانبه، قال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، في بيان، إن "كندا علقت بشكل مؤقت أي تمويلات جديدة لأونروا، فيما تجري تحقيقاً شاملاً في مزاعم مشاركة موظفين فيها بهجوم حماس"، حسب موقع "ناشيونال بوست" الكندي.

وفي هذا الصدد، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الدول التي أعلنت وقف دعمها لأونروا إلى العودة فوراً عن قرارها، مضيفاً أن "القرار ينطوي على مخاطر كبيرة، سياسية وإغاثية".

والجمعة، قالت أونروا إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا في بيان: "زودت السلطات الإسرائيلية أونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى الجمعة 26 ألفاً و257 شهيداً، و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.