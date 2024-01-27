سياسة
2 دقيقة قراءة
أمينة أردوغان: سنواصل دعم الفلسطينيين وقرار لاهاي بصيص أمل على طريق السلام
أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية "بصيص أمل على طريق السلام".
أمينة أردوغان: سنواصل دعم الفلسطينيين وقرار لاهاي بصيص أمل على طريق السلام
أمينة أردوغان أعربت عن أملها في أن يساهم قرار محكمة العدل الدولية بوقف هجمات إسرائيل التي تقتل الفلسطينيين الأبرياء بوحشية / صورة: tccb
27 يناير 2024

أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت أردوغان في تدوينة على منصة إكس السبت، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية "بصيص أمل على طريق السلام".

وأعربت عن أملها في أن يساهم القرار بوقف هجمات إسرائيل التي تقتل الفلسطينيين الأبرياء بوحشية.

وأضافت: "ما يظهره لنا هذا التطور، هو أننا يجب ألا نتخلى أبداً عن الكفاح معاً لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة أمام أعين العالم دون عقاب".

وأرفقت منشورها بوسم: "قلب واحد من أجل فلسطين".

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفاً أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفاً و257 شهيداً و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us