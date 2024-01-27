أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت أردوغان في تدوينة على منصة إكس السبت، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية "بصيص أمل على طريق السلام".

وأعربت عن أملها في أن يساهم القرار بوقف هجمات إسرائيل التي تقتل الفلسطينيين الأبرياء بوحشية.

وأضافت: "ما يظهره لنا هذا التطور، هو أننا يجب ألا نتخلى أبداً عن الكفاح معاً لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة أمام أعين العالم دون عقاب".

وأرفقت منشورها بوسم: "قلب واحد من أجل فلسطين".

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفاً أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفاً و257 شهيداً و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.