سياسة
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انطلاق المباحثات بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق
انعقدت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المباحثات بين واشنطن وبغداد لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.
انطلاق المباحثات بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق
اجتماع عراقي-أمريكي بحضور محمد شياع السوداني / صورة: AFP
27 يناير 2024

انطلقت، السبت، الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن على الأراضي العراقية، والمناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير "يرعى الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".

وقال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهد علاء الدين: "سيحدد التقدم المحتمل طول هذه المفاوضات، المهم هنا هو عودة هذه المحادثات ووضع جدول الأعمال للمرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية".

وأضاف أن "العراق يشارك الدول الأخرى في التحالف الدولي لإبرام اتفاقيات ثنائية تخدم مصلحة العراق وهذه الدول".

وأعلن العراق والولايات المتحدة، الخميس، عن مباحثات مقبلة حول مستقبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأكدت واشنطن تشكيل مجموعات عمل مكونة من "متخصصين عسكريين ودفاعيين"، في إطار "اللجنة العسكرية العليا" المشتركة مع بغداد.

وقالت إنه سيجري التحقق من "ثلاثة عوامل رئيسية"، مشيرة في هذا الإطار إلى "تهديد داعش والمتطلبات العملياتية، ومستوى قدرات القوات الأمنية العراقية".

بدورها، قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، إن "حجم القوة العسكرية الأمريكية في العراق سيكون بالتأكيد جزءاً من المناقشات مع تقدم الأمور".

لكن مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع الأمريكية قال إن المحادثات "ليست مفاوضات بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق".

وتأتي هذه المبادرة في سياق إقليمي شديد التوتر، فمنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدفت أكثر من 150 ضربة بطائرات مسيَّرة وصواريخ القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.

وعلى الرغم من الإعلان عن المباحثات بين بغداد وواشنطن، تعهدت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي ائتلاف من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، الجمعة، مواصلة هجماتها ضد التحالف الدولي.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أمريكي، بينما ينتشر في سوريا زهاء 900 جندي أمريكي، في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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