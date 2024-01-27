سياسة
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أردوغان: قرار العدل الدولية انعكاس لشعارنا "العالم أكبر من خمسة"
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالإبادة الجماعية في غزة، انعكاساً للشعار الذي يردده دائماً أن "العالم أكبر من خمسة". ودعا إسرائيل إلى وقف هجماتها ومجازرها على الفور.
أردوغان: قرار العدل الدولية انعكاس لشعارنا "العالم أكبر من خمسة"
أردوغان خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية / صورة: AA
27 يناير 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة" الذي يكرره باستمرار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية على مستوى رؤساء بلديات المناطق في ولاية إزمير (غرب).

وأشار الرئيس أردوغان، إلى ازدياد أهمية دور تركيا على الصعيدين العالمي والإقليمي في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن تركيا تبذل ما بوسعها من أجل أن تتوج الحرب الروسية الأوكرانية بالسلام.

وأوضح أردوغان، أن تركيا تولي اهتماماً بكل تطور في منطقة البلقان، والقوقاز، فضلاً عن توسع شبكة العلاقات الشاملة التي أنشأتها بدءاً من آسيا الوسطى إلى جنوب آسيا، ومن أوروبا إلى إفريقيا.

وأكد وقوف تركيا ضد القمع والمجازر والفظائع اللا إنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.

ولفت أردوغان، إلى أن "قرار محكمة العدل الدولية أمس (الجمعة) بمثابة انعكاس لصرختنا بأن العالم أكبر من خمسة".

ودعا "إسرائيل مرة أخرى للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، ووقف هجماتها ومجازرها على الفور".

ورحب أردوغان، أمس الجمعة، بقرار المحكمة، وأضاف: "سنواصل متابعة الإجراءات لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت "26 ألفاً و257 شهيداً، و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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