صعدت أزمة الهجرة وميزانية مساعدات أوكرانيا من حدة المواجهة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وخصومه الجمهوريين، مع اشتداد حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وازدادت المفاوضات تعقيداً بعد أن ربط الجمهوريون التفاوض حول إقرار مساعدات جديدة لأوكرانيا بخطة لأمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويجري التصعيد في وقت يمارس الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الأبرز لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، ضغوطاً على نواب حزبه لعرقلة مطالب خصمه الديمقراطي بشأن الميزانية.

وبدأ التفاوض حول مسألتي المساعدات لأوكرانيا وأزمة الهجرة ضمن مشروع قانون واحد، ما يعرّض إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني للخطر، مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة.

ودعا الرئيس الديمقراطي جو بايدن المحافظين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون حول الهجرة بعد أن أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين تقدماً في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، معتبراً أنه سيشكل حال إقراره "حزمة الإصلاحات الأكثر صرامة وعدلاً على الإطلاق لتأمين الحدود".

وقال بايدن، في بيان، إن مشروع القانون سيمنحه -بصفته رئيساً- سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة.

وخاطب بايدن اليمين قائلاً: "إذا كنتم جادّين بشأن أزمة الحدود، مرِّروا مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين، وسأوقعه".

وصدر بيان بايدن ردّاً على رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، الذي حذر، الجمعة، من أن أي نص لتمويل جديد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا أو تعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك، التي تشهد تدفقاً قياسيّاً للمهاجرين، سيكون "ميتاً في المهد".

وقال جونسون في رسالة إلى النواب الأمريكيين: "إن كانت الشائعات حول مضمون مشروع القانون (قيد التفاوض حاليّاً في مجلس الشيوخ) صحيحة، فسيكون ميتاً في المهد حتى قبل وصوله إلى مجلس النواب".

وهذه الرسالة مؤشر سلبي إضافي إلى النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقَّدة الجارية في الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ، ذي الغالبية الديموقراطية، ومجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويطالب بايدن بالتصويت على ميزانية إضافية بقيمة تقارب مئة مليار دولار لتلبية حاجات ملحة، في طليعتها تأمين إمدادات لأوكرانيا ومساعدة لإسرائيل.

حاكم تكساس يتحدى واشنطن

وازدادت المفاوضات تعقيداً مع تسارُع حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، التي يُتوقع أن تتكرر فيها المواجهة بين بايدن وترمب.

وجعل الرئيس الجمهوري السابق من الهجرة إحدى المسائل الرئيسية لهجومه على خصمه.

كما يتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وحاكم ولاية تكساس الجمهوري، غريغ أبوت، الذي مدّ أسلاكاً شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدّياً بذلك سلطة واشنطن على صعيد أمن الحدود.

وتلقى أبوت دعماً كبيراً من ترمب وعدد من الجمهوريين.

وتعود آخر حزمة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحذر البيت الأبيض مراراً بأنها ستكون آخر مساعدات ما لم يُتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية إضافية.