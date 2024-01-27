رحبت بُلدان عربية، السبت، بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات المغرب وموريتانيا، وليبيا، ورابطة العالم الإسلامي وجماعة مغربية، غداة صدور قرارات من المحكمة تشمل تدابير ملزمة للجانب الإسرائيلي الذي يشنُّ حرباً مدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن المغرب أنه "متوافق مع ما أكده مراراً الملك محمد السادس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين"، وفق ما ذكر مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية.

وأكد المسؤول المغربي "الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في بيان، إن "ما صدر عن محكمة العدل الدولية انتصار للإنسانية وللقانون، ويجب أن يكون أساساً للوقف الفوري لإطلاق النار"، معلناً ترحيب بلاده بالقرار.

واعتبر المنفي "حكم المحكمة خطوة هامة نحو العدالة الدولية تدفعنا إلى مزيد من العمل الجماعي داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل وقف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

كما رحبت موريتانيا، في بيان للخارجية بالقرار، مضيفة أنها "كانت تأمل أن يتضمن أمراً بالوقف الفوري للحرب الغاشمة على غزة".

ودعت الخارجية الموريتانية المجتمع الدولي إلى "ممارسة كل أنواع الضغوط الضرورية لإلزام إسرائيل الوقف الفوري لحربها الظالمة على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

على مستوى المنظمات والحركات، رحبت رابطةُ العالم الإسلامي، في بيان، بالقرار، مشددة في الوقت ذاته على "أهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده لوقف الحرب والدمار، وتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في القطاع".

وقالت جماعة "العدل والإحسان" المغربية (أكبر جماعة إسلامية في البلاد) في بيان، إن قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية "يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني".

والجمعة، رحبت بالقرار كل من السعودية، والإمارات وقطر، والكويت، ومصر، والأردن، والجزائر، وسلطنة عُمان، واليمن، وتونس، والسودان، وحكومة الوحدة الليبية، بجانب منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفاً أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

وعَقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستَي استماع علنيتين، في إطار بدء نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت "26 ألفاً و257 شهيداً، و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.