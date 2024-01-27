تتواصل عمليات النزوح من مدينة خان يونس (جنوب غزة) وسط ظروف جوية قاسية وقصف إسرائيلي مكثف، تزامناً مع احتدام المعارك بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية.

من خان يونس توجّه النازحون، إلى أقصى غرب المدينة، ونحو مدينة رفح (أقصى جنوب القطاع)، بحثاً عن الملاذ الآمن.

ولا تعد هذه المناطق آمنة بالمطلق، رغم انخفاض حدة الهجمات والعمليات العسكرية فيها، حيث لا يزال يطالها القصف بقوة.

غرق الخيام

فاقم المنخفض الجوي، الذي يضرب القطاع لليوم الثاني، معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في مراكز الإيواء والخيام، فقد أغرقت مياه الأمطار أماكن مبيتهم.

ومن مدينة خان يونس، تتواصل رحلة النزوح إلى مناطق أقل حدة من حيث القصف والعمليات البرية، فقد جدد الجيش الإسرائيلي دعوته للسكان هناك إلى إخلاء مناطق القتال عبر ممرات زعم أنها "آمنة".

هذه الممرات وضع فيها الجيش حواجز لفرض إجراءات أمنية على المواطنين، ما يتيح له عملية اعتقال أعداد منهم.

حصار مستشفى "الأمل"

في الأثناء، يشهد مستشفى الأمل، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, حصاراً مطبقاً منذ 6 أيام.

وأدان الهلال الأحمر، في بيان، مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه محيط المستشفى وإطلاق النار أيضاً، ما يهدد سلامة الأطقم الطبية والجرحى والمرضى ونحو 7 آلاف نازح لجؤوا إليه طلباً للأمان وهرباً من القصف.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بـ"توفير الحماية لمقرها وأطقمها الطبية والإسعافية".

وفي بيان آخر، قالت الجمعية إن "نازحاً فلسطينياً استُشهد بنيران قوات الاحتلال في ساحة مستشفى الأمل".

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات في المجتمع تماماً نتيجة الحصار، مع وجود مئات من الأسر النازحة في ظروف كارثية من الاستهداف والتجويع".

قصف ومعارك

مع ذلك، يتواصل القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي لمناطق مختلفة من قطاع غزة، كان آخرها استهداف المناطق الجنوبية الغربية لخان يونس، وقصف شرق مخيم المغازي (وسط).

وتخلل ذلك تواصل اندلاع الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش التي تركز ثقلها بخان يونس، فضلاً عن اشتعال معارك في منطقة شمال غرب قطاع غزة، وشرق المغازي.

وفي خان يونس، قالت كتائب "القسام"، في بيان، إن مقاتليها استهدفوا "ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي الأمل غرب المدينة".

وأوضحت، في بيان آخر، أن مقاتليها "استهدفوا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 بالمدينة".

بدورها، قالت "سرايا القدس"، في بيان، إنها "تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف غرب وجنوب المدينة".

وذكرت، في بيان ثان، أن "مقاتليها استهدفوا "دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف آر بي جي غرب المدينة".

وفي مخيم المغازي، قالت "سرايا القدس" إنها قصفت "بقذائف الهاون حشود العدو في محيط موقع أبو صفية العسكري شرق المخيم".

وأشارت، في بيان ثالث، إلى أنها قصفت مستوطنات غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية.

أزمة "أونروا"

تأتي هذه التطورات وسط تعليق 6 دول وازنة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بشكل مؤقت كما قالوا في بيانات منفصلة، في ظل أزمة مالية كانت تواجهها الوكالة قبل هذا القرار، الأمر الذي يثير تخوفات حول دعم الوكالة المستقبلي للاجئين وموظفيها في القطاع في ظل استمرار الحرب وسياسة التجويع.

هذا القرار من شأنه أن يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، الذين يعانون ظروفاً معيشية وصحية قاسية.

والجمعة والسبت، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، تعليقها المؤقت لتمويل "أونروا" إثر مزاعم إسرائيلية بتورط بعض موظفيها في هجوم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت أونروا، الجمعة في بيان، أنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني: "زوّدت السلطات الإسرائيلية أونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات المروعة على غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

هذه الخطوة، أدانتها حركة "حماس"، التي قالت في بيان، إن "أونروا تعرضت للابتزاز من الدول الداعمة للإرهاب بحجة استمرار الدعم المالي".

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى السبت 26 ألفاً و257 شهيداً، و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.