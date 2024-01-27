عمّت المظاهرات والمسيرات التضامنية مع الفلسطينيين عديداً من العواصم والمدن الأوروبية، وطالب آلاف بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، رافعين لافتات تطالب بـ"الحرية لفلسطين".

في هولندا، نظم مئات الأشخاص في مدينة روتردام، السبت، مظاهرة بقافلة تضم نحو 100 سيارة لدعم فلسطين والتنديد بمجازر إسرائيل في غزة.

وتجمع مئات المتظاهرين في مرآب "والهافن" بروتردام، وشكلوا قافلة بسياراتهم للفت الأنظار إلى المجازر الإسرائيلية في غزة.

وعلّق المشاركون في القافلة أعلام فلسطين على سياراتهم، ولافتات تطالب بالحرية لفلسطين، وتستنكر القمع الذي تمارسه إسرائيل.

وعبرت قافلة المتظاهرين من مركز روتردام وجسر إيراسموس، الذي علَّقوا عليه علماً فلسطينيّاً كبيراً.

وفي ألمانيا، تظاهر آلاف في العاصمة برلين، السبت، تضامناً مع فلسطين، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتجمّع المتظاهرون في ميدان "Alexanderplatz" دعماً لفلسطين وللاحتجاج ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ودولة جنوب إفريقيا، رافعين لافتات كُتبت عليها عبارات "قِفوا الإبادة الجماعية"، و"ألمانيا مزودجة المعايير" و"ألمانيا تقف في الصف الخاطئ للمرة الثانية".

كما هتفوا بـ"الحرية لفلسطين" و"الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال" و"ألمانيا تموّل وإسرائيل تقصف".

وانتقد توماس كودن، أحد المشاركين في المظاهرة، عبر تصريحات صحفية، سياسة الحكومة الألمانية الداعمة لإسرائيل. وأشار إلى مواصلة الحكومة الألمانية بيع الأسلحة للجانب الإسرائيلي.

20 مدينة إسبانية تطلب الضغط على إسرائيل

وطالب آلاف المتظاهرين في 20 مدينة إسبانية، على رأسها العاصمة مدريد، السبت، المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وخرج آلاف المحتجين في مظاهرات عمّت 20 مدينة إسبانية؛ في مقدمتها مدريد وبرشلونة وإشبيلية وبلد الوليد وليون وبيلباو وبوغوس، استجابة لدعوة منظمة "جمعية مدريد الوحدوية مع فلسطين" بدعم من 187 جمعية ومنظمة أهلية في عموم البلاد.

ففي مدريد، هتف المتظاهرون "قاطعوا إسرائيل" و"ليست حرباً، إنما إبادة جماعية" و"المجرم نتنياهو" و"فلسطين حرة"، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وفي البيان المشترك الذي تُلي باسم المشاركين في المظاهرة، جرت المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وسحب القوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، ورفع الحصار عن أهل القطاع، وإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

كما طالب البيان حكومات العالم بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

ودعا الحكومة الإسبانية إلى قطع جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والرياضية مع إسرائيل.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، السبت، نظم متظاهرون مسيرة تضامنية مع فلسطين.

وتوجه المتظاهرون من حديقة الحرية بأثينا سيراً إلى مقر السفارة الإسرائيلية، وخلال مرورهم أمام مبنى السفارة الأمريكية أطلقوا هتافات بالإنجليزية تندد بدعم واشنطن لتل أبيب، مطالبين بوقف هذا الدعم الدموي.

وهتف المتظاهرون بـ"الحرية لفلسطين"، ومطالب بالعدالة وتأسيس دولة فلسطين المستقلة.

وقال نعيم الغدور، رئيس جمعية مسلمي اليونان، في تصريحات صحفية، إن قرار محكمة العدل الدولية حول إسرائيل "أمر مثير للسرور" لداعمي فلسطين.

وأضاف أنه مع هذا القرار "رأت دولة إسرائيل ولأول مرة في التاريخ أنها ليست أعلى من القانون".

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار" في القطاع.

وفيما لاقى قرار المحكمة الدولية ترحيباً دوليّاً وإقليميّاً، بما في ذلك من حماس، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من استغلال إسرائيل عدم صدور قرار بوقف إطلاق فوري للنار في غزة من المحكمة، ما يتيح لها "التصرف كما تشاء".