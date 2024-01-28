اندلعت مواجهات بين متظاهرين إسرائيليين والشرطة التي حاولت إجلاءهم في مدينتي القدس وتل أبيب، إثر مطالبتهم بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية السبت، إن الشرطة أجلت متظاهرين وسط القدس واعتقلت عدداً منهم، في أعقاب نشوب مناوشات مع الشرطة الإسرائيلية.

وفي تل أبيب، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من المتظاهرين وسط المدينة، كما قمعت مئات منهم بالضرب، وصادرت بعض معدات التظاهر، حسب صحيفة يديعوت أحرنوت الخاصة.

وقالت الصحيفة، إنّ "آلاف الإسرائيليين تجمعوا في ساحة كابلان، للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة".

ورفع المتظاهرون شعار: "انتخابات الآن"، ورددوا شعارات تطالب بإقالة نتنياهو فوراً، وفق الصحيفة ذاتها.

نتنياهو يهاجم عائلات الأسرى وقطر

في غضون ذلك، هاجم نتنياهو السبت مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، معتبراً أنها "بلا فائدة وتزيد مطالب حركة حماس".

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "احتجاجات عائلات المخطوفين لا تفيد، بل تزيد مطالب حماس، وتؤخر استعادتهم".

وأشار نتنياهو إلى أنه أعطى توجيهات داخل حكومته "لزيادة تفعيل برنامج صناعات دفاعية محلي لكي تعتمد إسرائيل على نفسها".

وأضاف "هدفنا القضاء على حماس، إذ لا يمكن أن نسمح ببقاء قوات مسلحة في غزة، ولن تنتهي الحرب قبل إكمال المهمة".

وتابع: "بيننا أشخاص يشككون في قدراتنا، لكنهم قلة".

واعتبر أن "قطر بإمكانها الضغط على حركة حماس، كونها تستضيف قادتها وتمولها، كما تستطيع ممارسة الضغط على الحركة الفلسطينية بخصوص الأسرى المحتجزين"، على حد قوله.

وأردف "لن أسحب كلماتي بخصوص ما قلته بشأن قطر".

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتي المنتمين إلى مجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وعدم التوصل لأي مسار يضمن عودتهم أحياء إلى إسرائيل.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفاً و257 شهيداً، و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.