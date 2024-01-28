سياسة
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اجتماع عربي لاتخاذ موقف موحد من "تدابير لاهاي" بشأن الإبادة الجماعية بغزة
أفادت مصادر رسمية بأن الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين، لإصدار موقف موحد من قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، واتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
اجتماع عربي لاتخاذ موقف موحد من "تدابير لاهاي" بشأن الإبادة الجماعية بغزة
فلسطين طلبت عقد اجتماع عربي لاتخاذ موقف موحد بشأن قرار محكمة العدل الدولية- أرشيفية / صورة: جامعة الدول العربية
28 يناير 2024

تعقد الجامعة العربية الأحد، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين، لإصدار موقف موحد من قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة.

جاء ذلك وفق تصريح صحفي صادر عن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وبيان للمندوب الدائم لفلسطين في الجامعة السفير مهند العكلوك.

وقال زكي إن الاجتماع سيُعقد الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد هذه الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية

وأوضح المندوب الفلسطيني، أن بلاده "طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية".

وأضاف السفير العكلوك، أن "هذا الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين، أتى بالتنسيق مع المغرب، بصفتها رئيسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية".

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفاً أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفاً و257 شهيداً، و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة بحسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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