سياسة
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"استعدوا لهكذا خبر".. رسالة جديدة من كتائب القسام إلى عائلات المحتجزين بغزة
وجهت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) رسالة إلى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، قالت فيها إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تكذب عليهم"، مضيفة أنه لو استمر بذلك فإن إعلان مقتل كل الأسرى الإسرائيليين لديها سيكون قريباً.
"استعدوا لهكذا خبر".. رسالة جديدة من كتائب القسام إلى عائلات المحتجزين بغزة
متظاهرون إسرائيليون في تل أبيب يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة / صورة: Reuters
28 يناير 2024

وجهت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) رسالة جديدة خاطبت فيها عائلات المحتجزين الإسرائيليين بأنه إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو في الحرب على قطاع غزة فعليهم أن يتوقعوا خبر مقتل جميع الأسرى بغارات جيشهم.

ونشرت الكتائب السبت على منصة تليغرام تصميماً يُظهر شاشة تليفزيون يعرض خبراً عاجلاً يقول: "كتائب القسام: نعلن مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم بغارات من الطيران الحربي الصهيوني".

وكُتب أسفل التصميم بالعبرية والعربية الجملة التالية: "إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر".

وكانت "القسام" بثت يوم الجمعة مقطعاً مصوراً بعنوان "الوقت ينفد"، ظهرت فيه 3 إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة قدمت اثنتان منهن نفسيهما على أنهما جنديتان.

وفي الفيديو، وجهت المجندات الإسرائيليات رسائل إلى حكومة نتنياهو، إذ أكدن أنهن خائفات من حكومتهن أكثر من حماس.

وتبين المشاهد اتهام المحتجزات الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل في عملية تحريرهن، كما طلبن من أهاليهن الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

في السياق ذاته، تظاهر آلاف الإسرائيليين، في عدة مدن للمطالبة بإقالة حكومتهم، تزامناً مع تظاهر أهالي المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل نتنياهو.

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين بمن فيهم المنتمون إلى مجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعدم التوصل إلى أي مسار يضمن عودتهم أحياء إلى إسرائيل.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفاً و257 شهيداً، و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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