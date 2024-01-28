نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل وحماس اقتربتا من التوصل إلى عقد اتفاق لتبادل الأسرى خلال الأسبوعين المقبلين.

وذكرت الصحيفة، مساء السبت، أن المفاوضين يقتربون من التوصل إلى اتفاق تعلق فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة لمدة شهرين مقابل الإفراج عن أكثر من 100 أسير لدى حركة حماس.

وقال المسؤولون للصحيفة إن المفاوضين وضعوا مسودة للاتفاق تجمع بين مقترحات حماس وإسرائيل التي قدمت في الأيام العشرة الأخيرة، وتجري حولها محادثات في باريس اليوم الأحد بين مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) وليام بيرنز مع مسؤولين من قطر ومصر وإسرائيل.

ووفقاً لمسؤولين أمريكيين أصروا على عدم الكشف عن هوياتهم، فإن خلافات مهمة يتعين حلها، إذ يبدي المفاوضون تفاؤلاً حذراً بخصوص التوصل إلى اتفاق نهائي في متناول اليد.

وفي وقت سابق، أوردت القناة 12 الإسرائيلية شروط حماس لصفقة تبادل أسرى جديدة، وهي: 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وتهدئة ما بين 10-14 يوماً قبل الإفراج عن أي أسير إسرائيلي، وتهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة.

ضغط أمريكي على تل أبيب

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري نقل عن مسؤولين أمريكيَين أن الرئيس جو بايدن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص الحرب على غزة، مشدداً على أنه لن يشارك فيها لمدة عام مع اقتراب موعد الانتخابات.

وذكر أحد مستشاري بايدن أن البيت الأبيض قلق من خسارة شعبية بايدن بسبب الحرب على غزة، فيما قال مصدر مقرب من البيت الأبيض إنّ بايدن لا يمكنه أن يتحمل الحرب وعدد القتلى المتزايد لمواصلة الهيمنة على دورة الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفاً و257 شهيداً، و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.