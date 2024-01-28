يستمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم 114 للعدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأحد، ارتكاب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 165 شهيد و290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 26422 شهيداً و65087 إصابة.

وقالت وزارة الصحة إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفجر الأحد، استشهد عدد من المواطنين، بعد قصف طائرات الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس ومناطق أخرى في جنوب وغرب مدينة غزة. وأفادت وسائل إعلان فلسطينية بوصول شهيد و4 مصابين إلى مستشفى ناصر إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة جورة العقاد في خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي استهدف منطقة حي الأمل بخان يونس. كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة، وعلى المناطق الغربية للمدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء. وقصفت مدفعية الاحتلال وطائراته مناطق في شمال قطاع غزة.

كما أفادت مصادر محلية باستشهاد 8 وسقوط عدد من الجرحى، في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة سلمي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وذكرت مصادر صحية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه لا يزال 30 شهيداً مجهول الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي، لم يمكن دفنهم، فيما اضطر الأهالي إلى دفن 150 شهيداً في ساحة المجمع نتيجة حصار الاحتلال له.

في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأعلن الهلال الأحمر نفاد مخزون الأكسجين في مستشفى الأمل بسبب استمرار الحصار.

وركز جيش الاحتلال قصفه على خان يونس خلال الأيام القليلة الماضية، واستهدف مستشفيات ومراكز لإيواء النازحين ما أدى إلى استشهاد عشرات الشهداء والجرحى.

عودة الشرطة الفلسطينية لشمال القطاع

وثّق فلسطينيون في شمال قطاع غزة، الأوضاع الميدانية في أعقاب الانسحابات الجزئية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية من بعض المناطق، مؤكدين عودة الأجهزة الأمنية والشرطية التي تتجول في الميدان بزيها الرسمي، وتحاول فرض سيطرتها وملاحقة أي مظاهر للاستغلال، وذلك في ظل شح المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

وأكد مسؤولون أمريكيون في وقت سابق، أن حركة حماس بدأت تعيد تشكيل قوة الشرطة الخاصة بها، في أجزاء من مدينة غزة وشمال القطاع، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأفادت صحيفة معاريف بأن نشاط حركة حماس في المناطق التي سبق أن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة يثير قلقاً في تل أبيب. وقالت الصحيفة إن عناصر مرتبطة بحماس تمكنت من فرض السيطرة المدنية في مناطق شمال غزة، مما قد يؤدي إلى "تآكل إنجازات إسرائيل"، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة بغزة، إذ قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت كتائبالقسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة جديدة خاطبت فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو في الحرب على قطاعغزة فعليهم أن يتوقعوا خبر مقتل جميع الأسرى بغارات جيشهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.