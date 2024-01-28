واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها مناطق وبلدات في الضفة الغربية، في حين أفادت "هيئات شؤون الأسرى" بارتفاع عدد الفلسطينيين المعتقلين بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 6305.

وقال مراسل TRT عربي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت حملات الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات في مختلف مدن الضفة الغربية، إذ أكد اعتقال عديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد أن جيش الاحتلال اقتحم مدناً وبلدات عدة بالضفة الغربية منها قباطيا وبيتا وقلقيلية وسالم وبيتونيا وأنحاء في بيت لحم والخليل، حيث اندلعت اشتباكات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين، فيما جرى اعتقال عديد من الفلسطينيين خلال حملات الدهم والاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ مداهمات في الخليل وبيت لحم ورام الله، حيث دارت اشتباكات بين قوات الاحتلال والمدنيين الفلسطينيين.

وأفاد بأن صافرات الإنذار دوت بمخيم جنين إثر اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المخيم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين جيش الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

كما أفاد باقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطيا جنوبي جنين، وسط مواجهات مع المقاومة.

وقالت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية، إن مواطنين أصيبا بشظايا الرصاص، بينما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين بينهما أسير محرر خلال اقتحامها البلدة.

وذكرت مصادر أمنية لوفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت قباطيا وسط تحليق للطائرات المسيرة وداهمت عدة أحياء، خاصة حيي السباعية وأبو الرب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين.

اشتباكات مسلحة

وفي مدينة طوباس، أظهرت مشاهد بثتها منصات محلية فلسطينية فجر اليوم الأحد اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافة للمدينة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.

كما شملت الاقتحامات بلدة بيتا جنوبي نابلس التي دخلتها قوات الاحتلال وشنت حملة اعتقالات في البلدة ومدينة قلقيلية شمالي الضفة وبلدة الشيوخ شمال شرقي الخليل.

اقتحام الأقصى

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب وفا، ثلاثة شبان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

فيما اقتحم مستوطنون اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، الفلسطينيين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين

في غضون ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك، ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6305.

وقالت المؤسستان: "إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن".

ووفق المؤسستين، "رافق حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات مستمرة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، بالتزامن مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة خلفت حتى السبت 26422 شهيداً و65087 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.