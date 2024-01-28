أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل شخص إثر هجوم مسلح شنّه شخصان مقنعان على كنيسة سانتا ماريا بمنطقة صاري ير في إسطنبول، اليوم الأحد.

وقال يرلي كايا في بيان، إن السلطات فتحت تحقيقاً موسعاً للقبض على الشخصين الملثمين اللذين نفذا الهجوم داخل الكنيسة خلال أداء مراسم دينية فيها.

وفي حين أدان يرلي كايا الهجوم الذي وصفه بـ"الخسيس"، أكد وزير العدل يلماز تونش أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقاً موسعاً في الحادثة تحت إشراف نائب المدعي العام واثنين من المدعين العامين.

وقال تونش: "الجهود مستمرة لتحديد هوية المشتبه بهم الذين نفذوا الهجوم والقبض عليهم. ويجري التحقيق بكثافة وبدقة".

في السياق، أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، الهجوم وأكد أن "أولئك الذين يهددون سلام وأمن مواطنينا لن يحققوا أهدافهم أبداً".

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11:40 من صباح الأحد (08:40 بتوقيت غرينتش) في منطقة صاري ير في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.