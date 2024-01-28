سياسة
2 دقيقة قراءة
قتيل في هجوم مسلح داخل كنيسة بإسطنبول والسلطات التركية تفتح تحقيقاً موسعاً
أعلنت السلطات التركية فتح تحقيق واسع النطاق حول هجوم مسلح داخل كنيسة سانتا ماريا بمنطقة صاري ير في إسطنبول نفذه شخصان مقنعان، وأودى بحياة شخص مشارك في القداس بالكنيسة، فيما لا يزال العمل جارياً للقبض على المهاجمَين والتحقيق في الحادثة.
قتيل في هجوم مسلح داخل كنيسة بإسطنبول والسلطات التركية تفتح تحقيقاً موسعاً
مقتل شخص بهجوم مسلّح داخل كنيسة في إسطنبول / صورة: DHA
28 يناير 2024

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل شخص إثر هجوم مسلح شنّه شخصان مقنعان على كنيسة سانتا ماريا بمنطقة صاري ير في إسطنبول، اليوم الأحد.

وقال يرلي كايا في بيان، إن السلطات فتحت تحقيقاً موسعاً للقبض على الشخصين الملثمين اللذين نفذا الهجوم داخل الكنيسة خلال أداء مراسم دينية فيها.

وفي حين أدان يرلي كايا الهجوم الذي وصفه بـ"الخسيس"، أكد وزير العدل يلماز تونش أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقاً موسعاً في الحادثة تحت إشراف نائب المدعي العام واثنين من المدعين العامين.

وقال تونش: "الجهود مستمرة لتحديد هوية المشتبه بهم الذين نفذوا الهجوم والقبض عليهم. ويجري التحقيق بكثافة وبدقة".

في السياق، أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، الهجوم وأكد أن "أولئك الذين يهددون سلام وأمن مواطنينا لن يحققوا أهدافهم أبداً".

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11:40 من صباح الأحد (08:40 بتوقيت غرينتش) في منطقة صاري ير في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us